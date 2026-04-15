CẬP NHẬT MỚI: Lần đầu tiên tồn kho dầu Mỹ giảm sau 2 tháng, chủ yếu do xuất khẩu kỷ lục

Sau tám tuần tăng liên tiếp, tồn kho dầu thô tại Mỹ cuối cùng đã ghi nhận mức giảm - ngay cả khi có lượng lớn dầu được xả từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR). Trong bối cảnh thị trường toàn cầu đang theo sát diễn biến tại eo biển Hormuz và kỳ vọng vào một thỏa thuận hòa bình, dữ liệu mới mang lại tín hiệu tích cực, cho thấy nhu cầu bên ngoài mạnh mẽ và vai trò ngày càng lớn của Mỹ như một nhà xuất khẩu năng lượng chủ chốt.

Dữ liệu chính từ báo cáo EIA:

Tồn kho dầu thô: giảm 0,9 triệu thùng (xuống còn 463,8 triệu thùng), gây bất ngờ cho thị trường khi trước đó dự kiến sẽ tăng.

Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR): giảm 4,1 triệu thùng (xuống còn 409,2 triệu thùng) do Bộ Năng lượng tiến hành xả kho khẩn cấp.

Xuất khẩu dầu của Mỹ: tăng mạnh 1,1 triệu thùng/ngày, đạt mức 5,2 triệu thùng/ngày.

Tồn kho xăng: giảm mạnh 6,3 triệu thùng, cao hơn nhiều so với mức dự báo giảm 1,7 triệu thùng. Đây là mức giảm lớn nhất trong ít nhất vài tháng.

Tồn kho sản phẩm chưng cất: giảm 3,1 triệu thùng, khiến mức tồn kho thấp hơn khoảng 6% so với trung bình 5 năm cho cùng thời điểm trong năm.

Sản lượng trong nước: giữ ổn định ở mức 13,6 triệu thùng/ngày.

Sau nhiều tuần tăng, tồn kho thương mại đã giảm, ngay cả khi có hoạt động xả kho dự trữ chiến lược. Nguồn: Bloomberg Finance LP, XTB.

Hiện tại, chúng ta đang chứng kiến sự sụt giảm rất lớn từ kho SPR. Tình huống tương tự từng xảy ra vào năm 2022. Nguồn: Bloomberg Finance LP.

Bình luận

Báo cáo EIA mới nhất mang lại nhiều kết luận đáng chú ý về khả năng chống chịu của ngành năng lượng Mỹ. Điểm nổi bật nhất là sự sụt giảm thực sự của tồn kho thương mại, bất chấp việc bơm một lượng lớn dầu từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR). Việc xả hơn 4 triệu thùng từ kho dự trữ quốc gia là phản ứng trực tiếp trước việc phong tỏa eo biển Hormuz, khiến một phần đáng kể xuất khẩu toàn cầu bị gián đoạn. Việc tồn kho vẫn giảm dù nguồn cung được bổ sung cho thấy nhu cầu trong nước và nhu cầu từ bên ngoài đều cực kỳ mạnh.

Động lực chính của những thay đổi này là sự mở rộng xuất khẩu của Mỹ. Mức 5,2 triệu thùng/ngày cho thấy Mỹ đang trở thành một trụ cột đảm bảo an ninh năng lượng trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông. Đồng thời, việc nhập khẩu giảm 1 triệu thùng/ngày càng khiến cán cân cung cầu trong nước thêm thắt chặt.

Tuy nhiên, sắc thái tích cực của dữ liệu bị hạn chế bởi bối cảnh địa chính trị. Thị trường rõ ràng đang “đặt cược vào hòa bình”. Mỗi thùng dầu rời khỏi kho của Mỹ đều trở nên cực kỳ giá trị khi dòng xuất khẩu qua eo biển Hormuz vẫn bị gián đoạn. Nhu cầu xăng rất mạnh (tăng lên 9,1 triệu thùng/ngày) cho thấy nền kinh tế nội địa Mỹ vẫn hoạt động với tốc độ cao, điều này, kết hợp với việc tồn kho nhiên liệu giảm, có thể hỗ trợ giá trong ngắn hạn. Tuy vậy, nhà đầu tư vẫn thận trọng và hy vọng rằng ngoại giao cuối cùng sẽ lấn át các hành động cứng rắn tại khu vực Vịnh Ba Tư.

Tồn kho dầu và các sản phẩm dầu đang giảm khá rõ rệt, tiến gần mức trung bình 5 năm. Nguồn: Bloomberg Finance LP, XTB.

Giá dầu có thể phục hồi nhẹ trước thời điểm đáo hạn hợp đồng tương lai (việc rollover sẽ theo xu hướng giảm do tình trạng backwardation cực mạnh). Tuy nhiên, cần lưu ý rằng thị trường đang bắt đầu nghi ngờ về khả năng sớm khởi động đàm phán giữa Mỹ và Iran, đồng thời thị trường vật chất đang cực kỳ khan hiếm. Nguồn: xStation5.

Chênh lệch giữa giá giao ngay của Brent và hợp đồng tháng 6 lên tới gần 30 USD mỗi thùng. Nguồn: Bloomberg Finance LP, XTB.