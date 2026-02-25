CẬP NHẬT MỚI: Lượng dầu thô tồn kho vượt xa dự kiến. Dầu WTI giảm 1%.

Số liệu mới công bố từ Energy Information Administration (EIA) cho thấy lượng tồn kho dầu thô tăng vọt, vượt xa dự báo của thị trường:

Tồn kho dầu thô: +15,99 triệu thùng (Dự báo: +1,2 triệu thùng)

Tồn kho xăng: -1,01 triệu thùng (Dự báo: -0,6 triệu thùng)

Tồn kho sản phẩm chưng cất: +0,25 triệu thùng (Dự báo: -1,9 triệu thùng)

Tồn kho tại Cushing: +0,88 triệu thùng

Công suất hoạt động nhà máy lọc dầu: giảm 2,4 điểm phần trăm (Dự báo: +0,5 điểm phần trăm)

Sản lượng dầu thô Mỹ: duy trì ổn định quanh mức 13,5 triệu thùng/ngày (-33 nghìn thùng/ngày)

Mặc dù tồn kho đang quay trở lại vùng ghi nhận trong năm ngoái, mức hiện tại vẫn thấp đáng kể so với trung bình 5 năm. Tuy nhiên, xu hướng gần đây bắt đầu củng cố quan điểm rằng thị trường đang phải đối mặt với tình trạng dư cung đáng kể.

Tồn kho dầu thô đang phục hồi mạnh theo yếu tố mùa vụ. Nguồn: Bloomberg Finance LP, XTB

Bình luận thị trường: Căng thẳng Iran vs rủi ro dư cung toàn cầu

Thị trường dầu hiện đang dao động giữa một bên là phần bù rủi ro địa chính trị và một bên là các dữ liệu cơ bản cho thấy tình trạng dư cung. Ước tính phần bù rủi ro địa chính trị hiện chiếm khoảng 3–10 USD/thùng trong giá dầu.

Một mặt, lập trường của Donald Trump đối với Iran trở nên cứng rắn hơn. Ông cáo buộc Tehran nối lại các tham vọng hạt nhân “đáng lo ngại”, làm dấy lên lo ngại về khả năng phong tỏa eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu – và nguy cơ giá dầu tăng vọt trên 100 USD/thùng. Thị trường đang theo dõi sát các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra vào thứ Năm, trong khi lực lượng Mỹ tại khu vực vẫn đặt trong tình trạng cảnh giác cao. Tuy nhiên, trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang, Trump cũng bày tỏ mong muốn đạt được một thỏa thuận với Iran, dù khẳng định sẽ không cho phép nước này phát triển vũ khí hạt nhân.

Mặt khác, các yếu tố cung - cầu vật chất trên thị trường tiếp tục suy yếu. Báo cáo EIA hôm nay với mức tăng gần 16 triệu thùng tồn kho là tín hiệu “bearish”, xác nhận tình trạng dư cung toàn cầu. Nga và Iran đã chủ động giảm giá mạnh (chào bán cho Trung Quốc với mức chiết khấu 11–12 USD/thùng) nhằm giải phóng lượng dầu dư thừa. Bên cạnh đó, câu chuyện “Net Zero” dần mờ nhạt trong thông điệp của nhiều nhà lãnh đạo toàn cầu, thay vào đó là định hướng gia tăng sản lượng.

Trong trung hạn, yếu tố này có thể giữ giá WTI (hiện quanh mức 66 USD/thùng) trong trạng thái bị kiềm chế, với điều kiện không xảy ra một cuộc xung đột quân sự công khai.