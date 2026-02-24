Phố Wall phục hồi sau thương vụ giữa AMD và Meta.

Phố Wall đang thể hiện tâm lý lạc quan rõ rệt trong phiên sáng nay, khi các chỉ số hồi phục sau nhịp điều chỉnh mạnh hôm qua. Chỉ số Dow Jones tăng 0,6%, S&P 500 tăng 0,2% và Nasdaq tăng 0,3%.

Đà phục hồi hôm nay chủ yếu mang tính kỹ thuật, phản ứng sau phiên giảm sâu trước đó – vốn chịu tác động từ lo ngại về ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo đến lĩnh vực công nghệ và những bất định xoay quanh chính sách thuế quan do chính quyền của Donald Trump đưa ra. Các mức thuế mới được công bố tiếp tục gây xáo trộn thị trường và vấp phải phản ứng từ một số quốc gia từng ký kết thỏa thuận thương mại với Mỹ. Các nước này yêu cầu tuân thủ đầy đủ các điều khoản đã cam kết, nếu không có thể chấm dứt thỏa thuận, qua đó gia tăng bất ổn trên thị trường toàn cầu.

Tâm điểm chú ý vẫn tập trung vào lĩnh vực bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, nơi NVIDIA giữ vai trò then chốt. Công ty được xem như “phong vũ biểu” cho xu hướng tăng giá của ngành, khi công nghệ GPU của hãng là nền tảng cho các trung tâm dữ liệu và hệ thống AI trên toàn cầu. Trong quá khứ, kết quả kinh doanh tích cực của NVIDIA thường thúc đẩy đà tăng lan tỏa sang toàn bộ nhóm cổ phiếu chip và chỉ số Nasdaq, ngay cả trong bối cảnh rủi ro vĩ mô và thuế quan gia tăng.

Báo cáo kết quả kinh doanh quý của NVIDIA dự kiến công bố vào ngày mai được xem là sự kiện quan trọng nhất tuần và có thể đóng vai trò quyết định đối với việc duy trì xu hướng thị trường giá lên (bull market). Nếu kết quả xác nhận nhu cầu mạnh mẽ đối với các giải pháp AI và cho thấy công ty vẫn duy trì được tăng trưởng bất chấp thách thức từ thuế quan và chuỗi cung ứng, điều này có thể củng cố đà phục hồi của nhóm công nghệ. Ngược lại, nếu báo cáo không đạt kỳ vọng, tâm lý lạc quan hiện tại có thể nhanh chóng đảo chiều.

Tóm lại, Phố Wall đang hồi phục sau nhịp giảm sâu, cho thấy phản ứng bật lại trong ngắn hạn. Tuy nhiên, các yếu tố then chốt như chính sách thuế mới của Trump và báo cáo sắp tới của NVIDIA sẽ quyết định xu hướng thị trường trong những ngày tới.

Nguồn: xStation5

Hợp đồng tương lai US500 (S&P 500) tăng điểm trong hôm nay nhờ thông tin tích cực về thỏa thuận cung cấp chip AI giữa AMD và Meta Platforms. Đà phục hồi sau phiên giảm hôm qua củng cố tâm lý lạc quan trong lĩnh vực công nghệ, dù thị trường vẫn trong trạng thái thận trọng trước khi NVIDIA công bố báo cáo quý. Diễn biến này phản ánh cách tiếp cận dè dặt của nhà đầu tư khi chờ xác nhận về sự tiếp diễn của động lực tăng giá trong một phân khúc then chốt. Nguồn: xStation5

Tin tức doanh nghiệp

AMD (AMD.US) đã ký kết thỏa thuận quy mô lớn với Meta Platforms (META.US) để cung cấp chip AI trong vòng 5 năm, với tổng năng lực tính toán lên tới 6 gigawatt. Các lô hàng đầu tiên – dựa trên GPU AMD Instinct MI450 thế hệ mới và bộ xử lý EPYC – dự kiến bắt đầu từ nửa cuối năm 2026. Giá trị hợp tác được đánh giá rất lớn và có thể vượt 60 tỷ USD. Thỏa thuận cũng cho phép Meta mua tối đa 10% cổ phần AMD, với điều kiện đáp ứng các cam kết mua hàng và hoàn thành các cột mốc giao chip đã thỏa thuận.

Thông tin này đã thúc đẩy cổ phiếu AMD tăng mạnh, khi thị trường xem đây là tín hiệu xác nhận nhu cầu AI tiếp tục mở rộng và củng cố vị thế cạnh tranh của AMD so với NVIDIA. Thỏa thuận phù hợp với xu hướng chung của ngành, trong đó các doanh nghiệp tăng tốc đầu tư vào hạ tầng AI và tìm kiếm nhà cung cấp phần cứng thay thế, giúp AMD ngày càng khẳng định vị thế trong phân khúc này.

Cổ phiếu Eli Lilly chịu áp lực sau khi đối thủ Novo Nordisk công bố giảm giá tới 50% đối với các thuốc nhóm GLP-1 tại Mỹ. Động thái này làm gia tăng cạnh tranh trong phân khúc thuốc điều trị tiểu đường và giảm cân, qua đó tạo áp lực lên doanh thu và biên lợi nhuận của Eli Lilly.

Whirlpool thông báo phát hành cổ phiếu mới trị giá khoảng 800 triệu USD. Nguồn vốn thu được chủ yếu dùng để trả nợ và đầu tư vào phát triển hoạt động kinh doanh cũng như tự động hóa. Sau thông tin này, cổ phiếu công ty giảm giá, phản ánh lo ngại của nhà đầu tư về nguy cơ pha loãng cổ phiếu và tác động đến định giá.

Cổ phiếu Home Depot tăng hơn 2% trong phiên sau khi công bố kết quả quý IV. Chỉ số doanh số cùng cửa hàng (same-store sales) vượt kỳ vọng thị trường, cho thấy nhu cầu tiêu dùng vẫn duy trì tích cực, dù công ty đồng thời cảnh báo về các thách thức kinh tế vĩ mô phía trước.