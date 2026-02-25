GOLD - Đà tăng sẽ tiếp tục duy trì?!

Biểu đồ giá Vàng, khung thời gian H1:
Việc giá Vàng vượt lên trên mức 5.200 USD/oz đang tiếp tục tạo ra động lực cho phe mua trong phiên ngày hôm nay. Lực tăng sẽ mạnh lên nếu giá thêm một lần nữa vượt lên trên $5.207, qua đó tạo tiền để để giá tiếp tục hướng tới mức đỉnh gần đây là $5.248. Tuy nhiên, có một điểm cần lưu ý, vùng hỗ trợ quanh mốc $5.165 sẽ đóng vai trò là điểm cản trong ngắn hạn, việc không thể bảo vệ thành công quanh khu vực này sẽ giúp cho phe bán gia tăng áp lực đẩy giá về những vùng giá thấp hơn như khu vực được đánh dấu bởi đường xu hướng tăng trong ngắn hạn (đường màu vàng).
Nguồn: xStation5
GOLD - Tích lũy xong, đà tăng tiếp tục?!
Vàng quay trở lại xu hướng tăng? 📈 Giá đang kiểm tra mức 5.200 USD
Tin đầu ngày: Phố Wall chịu áp lực bởi sự phục hồi của đồng USD và đà giảm của ngành bán dẫn
Sự mạnh lên của đồng USD gây áp lực lên tỷ giá EUR/USD, Bạc và Bitcoin 📉
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.