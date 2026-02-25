Tin đầu ngày: Cổ phiếu công nghệ tạo lực đẩy cho Phố Wall, Tehran đang cố gắng đàm phán ngừng bắn.

-
Chứng khoán Mỹ phục hồi trong phiên ngày hôm qua. Chỉ số Nasdaq Composite tăng hơn 1%, S&P 500 tăng khoảng 0,8%, trong khi Dow Jones Industrial Average tăng khoảng 0,9%.
-
Sự kiện nổi bật nhất trong ngày hôm qua là thông báo về thỏa thuận nhiều năm giữa Advanced Micro Devices và Meta Platforms nhằm cung cấp hạ tầng AI. Thông tin về hợp đồng quy mô lớn này đã đẩy giá cổ phiếu hai công ty tăng mạnh và tạo phản ứng tích cực trên toàn thị trường, cho thấy tầm vóc và ý nghĩa của thỏa thuận đối với sự phát triển liên tục của ngành trí tuệ nhân tạo.
-
Cổ phiếu nhóm phần mềm cũng phục hồi sau khi công bố loạt quan hệ hợp tác với Anthropic, qua đó xoa dịu lo ngại trước đó của nhà đầu tư về nguy cơ gián đoạn do AI.
-
Tâm lý thị trường đã ổn định đáng kể sau giai đoạn biến động trước đó do phán quyết của U.S. Supreme Court cho rằng các mức thuế do chính quyền áp đặt là không hợp pháp.
-
Tại châu Âu, phần lớn các thị trường cũng kết phiên trong sắc xanh. CAC 40 tăng gần 0,3%, DAX tăng hơn 0,1%, trong khi FTSE 100 giảm nhẹ và IBEX 35 giảm hơn 0,35%.
-
Trong tháng 2, chỉ số niềm tin người tiêu dùng do The Conference Board công bố tại Mỹ đạt 91,2 điểm, vượt cả dự báo (87,4 điểm) lẫn mức trước đó (89 điểm). Kết quả tích cực hơn kỳ vọng có thể cho thấy tâm lý người tiêu dùng Mỹ đang cải thiện.
-
Trên thị trường ngoại hối, đồng yên Nhật suy yếu rõ rệt so với các đồng tiền chính, với cặp USD/JPY tăng khoảng 0,7% trong ngày. Sự suy yếu của yên một phần xuất phát từ lo ngại của nhà đầu tư về tính bền vững tài khóa của Nhật Bản và kế hoạch mở rộng chi tiêu chính phủ.
-
Thị trường kim loại quý biến động tương đối nhẹ. Giá vàng giảm 1,3% xuống quanh 5.160 USD/ounce, trong khi bạc giảm 0,7% xuống dưới 87,5 USD/ounce.
-
Diễn biến trên thị trường kim loại công nghiệp lại khác biệt. Hợp đồng đồng tăng gần 2,5%, còn hợp đồng niken tăng gần 4%.
-
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi cho biết Tehran sẵn sàng thực hiện “mọi bước cần thiết” để đạt được thỏa thuận với Mỹ trước vòng đàm phán tiếp theo tại Geneva. Nhà đầu tư xem đây là tín hiệu có thể giúp hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị. Phản ứng trước những phát biểu này, giá dầu giảm do phần bù rủi ro liên quan đến xung đột tại Trung Đông suy giảm.
-
Thị trường tiền mã hóa ghi nhận mức giảm nhẹ. Bitcoin giảm khoảng 0,6% xuống dưới 64.300 USD, trong khi Ethereum giảm 0,2% xuống quanh 1.850 USD.
Thị trường nổi bật: EURUSD
Netflix tăng gần 7% ngoài phiên
Cổ phiếu Dell tăng vọt 12% nhờ AI thúc đẩy doanh thu tăng trưởng 40% 📈
GOLD - Tích lũy xong, đà tăng tiếp tục?!
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.