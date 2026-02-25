Thị trường nổi bật: US100

Hôm nay, sự chú ý của nhà đầu tư gần như hoàn toàn chuyển sang Phố Wall. Tâm điểm là báo cáo lợi nhuận của NVIDIA, dự kiến được công bố sau khi thị trường Mỹ đóng cửa. Thị trường đang định giá một quý kỷ lục với doanh thu mạnh và quan trọng nhất là triển vọng mang tính lạc quan cao.
US100 (khung thời gian D1)
-
Chỉ cần một “vết xước” nhỏ trong báo cáo cũng có thể tạo điều kiện để phe bán giành lại quyền kiểm soát trên các chỉ số cổ phiếu – biên độ chấp nhận cho sự thất vọng trong kỳ báo cáo lần này là rất hạn chế. Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 tăng gần 0,3% vào chiều nay, tiến sát và vượt mốc 25.000 điểm.
-
Hiện tại, chỉ số đang giao dịch gần mức thoái lui Fibonacci 38,2% của nhịp giảm gần nhất. Nếu duy trì được đà bứt phá trên vùng này và vượt mốc 25.150 điểm, thị trường có thể mở rộng đà tăng lên 25.550 điểm – tương ứng mức thoái lui 61,8%. Tuy nhiên, khó có thể kỳ vọng một chuyển động quyết đoán trước khi NVIDIA công bố kết quả.
-
Đáng chú ý, chỉ số vẫn chỉ cách đường EMA200 trên khung ngày (đường màu đỏ) khoảng 600 điểm, cho thấy mức độ căng thẳng thị trường vẫn ở mức cao. Phố Wall đã “tạm thở” trong phiên hôm qua sau khi Anthropic công bố một số quan hệ hợp tác chiến lược với các công ty phần mềm lớn của Mỹ, bao gồm Spotify và Salesforce, qua đó xoa dịu lo ngại về nguy cơ “gián đoạn hoàn toàn” mô hình kinh doanh hiện hữu.
-
Diễn biến này thúc đẩy nhà đầu tư quay trở lại kịch bản các doanh nghiệp tích hợp AI vào sản phẩm thay vì phải cạnh tranh trực tiếp với công nghệ này trong cùng một thị trường. Tuy nhiên, nếu những lo ngại tái xuất sau báo cáo của NVDA hôm nay, vùng 24.400 điểm sẽ là phép thử quan trọng đối với xu hướng tăng và là ngưỡng hỗ trợ then chốt – nơi chỉ số đã bật tăng trở lại vào đầu tháng Hai.
-
Tổng thể, các vùng hỗ trợ quan trọng gồm: 24.750 điểm – mức thoái lui Fibonacci 23,6%, đồng thời được củng cố bởi phản ứng giá gần đây (bóng nến dưới của chín cây nến gần nhất). 24.400 điểm – trùng với đường EMA200 trên khung ngày. Kháng cự then chốt nằm tại 25.500 điểm, nơi mức thoái lui Fibonacci 61,8% hội tụ với đường EMA50 (đường màu cam).
Nguồn: xStation5
Thị trường nổi bật: EURUSD
Vàng quay trở lại xu hướng tăng? 📈 Giá đang kiểm tra mức 5.200 USD
Tin đầu ngày: Phố Wall chịu áp lực bởi sự phục hồi của đồng USD và đà giảm của ngành bán dẫn
Sự mạnh lên của đồng USD gây áp lực lên tỷ giá EUR/USD, Bạc và Bitcoin 📉
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.