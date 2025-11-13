CẬP NHẬT MỚI: Lượng dầu tồn kho tăng cao hơn dự kiến! 🛢️📈

18:00 – Báo cáo tồn kho EIA (thay đổi hàng tuần):
-
Tồn kho dầu thô: +6,41 triệu thùng (Dự báo: +1,2 triệu; Trước đó: +5,2 triệu)
-
Tồn kho xăng: –0,94 triệu thùng (Dự báo: –2,6 triệu; Trước đó: –4,73 triệu)
-
Tồn kho nhiên liệu chưng cất: –0,64 triệu thùng (Dự báo: –2,7 triệu; Trước đó: –0,64 triệu)
Theo báo cáo EIA mới nhất, Mỹ đang ghi nhận mức chế biến dầu thô giảm nhẹ, tồn kho xăng và nhiên liệu chưng cất thấp, tồn kho propane cao và tiếp tục là nhà xuất khẩu ròng mạnh các sản phẩm dầu mỏ. Nước này ngày càng phụ thuộc vào dầu từ Canada, trong khi thị trường ghi nhận dầu thô và xăng rẻ hơn, nhưng diesel đắt hơn—yếu tố làm tăng chi phí trong ngành vận tải và công nghiệp, đồng thời cải thiện an ninh năng lượng khi Mỹ tiếp tục tái xây dựng SPR (Kho Dự trữ Dầu Chiến lược).
-
Tồn kho dầu thô tăng mạnh vượt xa kỳ vọng, và lượng cung dư thừa rõ rệt trên thị trường có thể gây áp lực giảm thêm lên giá dầu. Báo cáo EIA cho thấy chính phủ Mỹ đang tận dụng mức giá thấp để tái bổ sung SPR, vốn đã được sử dụng để kiềm chế giá trong năm 2022.
-
Ngoài ra, mức tăng tồn kho còn được hỗ trợ bởi nhu cầu xăng giảm và công suất lọc dầu hạn chế. Điều đáng chú ý là các doanh nghiệp Mỹ đang hoạt động với mức tồn kho nhiên liệu ở mức thấp kỷ lục. Các kho này không được bổ sung dù giá giảm, cho thấy nhà cung cấp kỳ vọng xu hướng giảm sẽ tiếp diễn. Tuy nhiên, nếu thị trường đột ngột đảo chiều, tình trạng tồn kho thấp có thể làm giá tăng mạnh hơn.
-
Trên thị trường quốc tế, mặc dù tồn kho dầu tăng, Mỹ vẫn tăng xuất khẩu và giảm nhập khẩu. Canada tiếp tục là nguồn nhập khẩu dầu lớn nhất, trong khi nhập khẩu từ Venezuela giảm mạnh và được thay thế bằng nguồn cung từ Mexico.
Biểu đồ OIL.WTI (khung thời gian H1)
Nguồn: xStation5
