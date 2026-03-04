CẬP NHẬT MỚI: Lượng tồn kho dầu tiếp tục tăng mạnh. Giá dầu WTI gần đạt 74.

Tồn kho dầu thô tăng gần 3,4 triệu thùng trong tuần trước, trong khi thị trường kỳ vọng mức tăng 3 triệu thùng. Trước đó, tồn kho đã tăng gần 16 triệu thùng. Tồn kho xăng: -1,7 triệu thùng (dự báo: -2,0 triệu; trước đó: -1,0 triệu)

Tồn kho sản phẩm chưng cất (distillate): +0,4 triệu thùng (dự báo: -2,4 triệu; trước đó: +0,25 triệu) Diễn biến và tác động đến thị trường dầu mỏ Dữ liệu năng lượng mới nhất cùng với các yếu tố địa chính trị đang tạo nên một bức tranh khá phức tạp cho thị trường dầu: Tồn kho dầu thô: Tiếp tục ghi nhận mức tăng đáng kể, phù hợp với kỳ vọng thị trường.

Tồn kho xăng: Giảm trở lại, cho thấy nhu cầu cơ bản đối với nhiên liệu tinh chế vẫn khá vững chắc.

Phí bảo hiểm rủi ro địa chính trị: Bất chấp dữ liệu tồn kho nội địa, thị trường dầu vẫn chủ yếu bị chi phối bởi các diễn biến tại Trung Đông.

Diễn biến giá: Dầu WTI hiện đang điều chỉnh về vùng 74 USD/thùng, khi niềm tin thị trường gia tăng rằng xung đột có thể được giải quyết sớm hơn so với lo ngại trước đó (vốn dự kiến kéo dài vài tuần).

