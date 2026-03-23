CẬP NHẬT MỚI: Mỹ tạm hoãn tấn công Iran; Giá dầu giảm 10% ❗📉🚨

Donald Trump đã chỉ đạo Lầu Năm Góc hoãn các cuộc không kích vào các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran trong vòng 5 ngày, khi Hoa Kỳ và Iran đã có các cuộc đàm phán rất mang tính xây dựng và hiệu quả trong hai ngày qua, theo tuyên bố của Tổng thống Mỹ trên tài khoản mạng xã hội của ông. Phản ứng của thị trường diễn ra ngay lập tức: đồng USD giảm nhanh, giá dầu đi xuống, trong khi cổ phiếu và vàng tăng giá. Tuyên bố chính thức của Trump. Nguồn: Truth Social

