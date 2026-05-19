Nickel tăng giá khi Indonesia lên kế hoạch siết chặt kiểm soát xuất khẩu hàng hóa 📈

Hợp đồng tương lai nickel (NICKEL) giao dịch trên sàn LME đã tăng mạnh hôm nay lên gần 19.000 USD/tấn sau các thông tin truyền thông cho biết giới chức Indonesia - quốc gia chiếm khoảng 60% sản lượng nickel toàn cầu - có thể sẽ siết chặt kiểm soát đối với hoạt động xuất khẩu nguyên liệu thô. Kết quả là thị trường có thể đang bắt đầu phản ánh khả năng nguồn cung nickel suy giảm trong bối cảnh nhu cầu đối với kim loại này tiếp tục tăng, được thúc đẩy bởi công nghệ năng lượng sạch, xe điện và sản xuất thép.

Goldman Sachs gần đây đã đưa ra mức giá mục tiêu cho nickel vào cuối năm 2026 là 18.500 USD/tấn. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra gián đoạn xuất khẩu nghiêm trọng từ Indonesia - được xem là một kịch bản cực đoan - giá nickel có thể nhận thêm động lực đầu cơ và thậm chí kiểm định các đỉnh cục bộ mới gần mốc 20.000 USD/tấn.

Hiện tại, nickel đang giao dịch gần mức Fibonacci retracement 38,2% của nhịp tăng gần nhất và mở cửa phiên hôm nay với một gap tăng giá (bullish gap).