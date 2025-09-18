CẬP NHẬT MỚI: Ngân hàng Na Uy cắt giảm lãi suất. Đồng NOK tăng giá📌

Như dự đoán, Ngân hàng Trung ương Na Uy (Norges Bank) đã cắt giảm lãi suất xuống 4,0% từ mức 4,25%. Ủy ban chính sách tiền tệ dự báo trong những năm tới, tốc độ cắt giảm sẽ chậm hơn so với dự báo hồi tháng 6; nhiều khả năng chỉ giảm một lần mỗi năm trong ba năm tiếp theo.

Lạm phát đã hạ nhiệt nhưng vẫn cao hơn mục tiêu 2%; dự kiến sẽ chỉ quay về mức mục tiêu vào năm 2028. Chính sách tiền tệ vẫn được duy trì ở trạng thái thắt chặt nhằm ngăn lạm phát duy trì trên mục tiêu quá lâu hoặc để nền kinh tế suy yếu quá mức.

Lãi suất thế chấp dự kiến duy trì trên 4,5% đến cuối năm 2028.

Tỷ lệ thất nghiệp dự báo tăng nhẹ; sản lượng kinh tế ở gần mức tiềm năng, và tăng trưởng năm 2025 được cho là mạnh hơn so với dự báo trước đó.

Đợt cắt giảm lần này được mô tả là “nới lỏng thận trọng”, nhằm tránh gây áp lực lên thị trường lao động đồng thời hỗ trợ đưa lạm phát quay lại mục tiêu trong trung hạn.

Tồn tại nhiều rủi ro liên quan đến thương mại quốc tế, bất ổn toàn cầu và tăng trưởng tiền lương, có thể ảnh hưởng đến lộ trình cắt giảm tiếp theo.

Quyết định chính sách tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 11/2025. Đây rõ ràng là một đợt cắt giảm lãi suất mang tính “diều hâu”. Ngân hàng trung ương phát tín hiệu về tốc độ nới lỏng chậm hơn — mỗi năm một lần trong ba năm tới. Ban đầu, NOK suy yếu so với USD, nhưng hiện đang tiếp tục giảm. Bắt đầu giao dịch ngay hoặc thử giao dịch demo Tạo tài khoản Khám phá nền tảng Tải ứng dụng điện thoại Tải ứng dụng điện thoại

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.