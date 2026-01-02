Tin đầu ngày (02.01.2025): Chỉ số chứng khoán Mỹ giảm nhẹ trong phiên cuối năm

-
Phố Wall khép lại phiên cuối năm với một nhịp điều chỉnh nhẹ. Chỉ số Nasdaq giảm 0,3%, S&P 500 giảm 0,4% và Dow Jones cũng mất 0,4%. Hôm nay là phiên giao dịch cuối cùng của năm và thị trường sẽ đóng cửa sớm hơn thường lệ.
-
CME Group đã nâng yêu cầu ký quỹ đối với các hợp đồng tương lai vàng, bạc, bạch kim và palladium lần thứ hai trong thời gian ngắn, có hiệu lực sau khi phiên giao dịch thứ Tư kết thúc. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh biến động thị trường gia tăng, nhằm hạn chế đà đầu cơ quá mức.
-
Trên thị trường kim loại quý, một đợt điều chỉnh đang diễn ra. Giá vàng giảm 0,20% xuống 4.330 USD/ounce, bạc giảm 5% xuống 72,20 USD/ounce, bạch kim giảm 5,2% xuống 2.055 USD/ounce, trong khi palladium giảm 0,77% còn 1.600 USD/ounce.
-
Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tại Mỹ trong tuần qua đã giảm xuống mức thấp nhất trong một tháng, đạt 199.000 đơn, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng 220.000 của các nhà kinh tế. Dù vậy, thị trường lao động nhìn chung vẫn yếu và tỷ lệ thất nghiệp vẫn neo ở mức cao nhất trong hơn bốn năm.
-
Tồn kho dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn dự báo, qua đó hỗ trợ nhẹ cho giá dầu. Tuy nhiên, tồn kho xăng và các sản phẩm chưng cất lại tăng cao hơn nhiều so với kỳ vọng, cho thấy nhu cầu đối với nhiên liệu tinh chế đang suy yếu. Nhìn chung, số liệu này phát đi tín hiệu trái chiều đối với thị trường dầu mỏ.
-
Thị trường tiền mã hóa đang trải qua một đợt điều chỉnh phân hóa. Bitcoin giảm 0,5% xuống quanh mức 88.000 USD, trong khi Ethereum tăng 0,4% và đang kiểm định mốc 2.980 USD, cho thấy tâm lý thị trường vẫn còn khá lưỡng lự.
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.