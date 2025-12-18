CẬP NHẬT MỚI: Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) cắt giảm lãi suất. Cặp tiền GBPUSD phục hồi.

Lãi suất chính thức của MPC (BoE): 3,75% (dự báo: 3,75%; trước đó: 4,0%)

Phiếu ủng hộ cắt giảm: 5 (dự báo: 5; trước đó: 4)

Phiếu giữ nguyên: 4 (dự báo: 4; trước đó: 5)

Ngân hàng Anh (BoE) hôm nay đã thực hiện một đợt cắt giảm lãi suất mang tính “diều hâu nhẹ”, hạ lãi suất cơ bản xuống 3,75% (giảm 25 điểm cơ bản) với kết quả bỏ phiếu sít sao 5–4. Đây là mức lãi suất thấp nhất kể từ đầu năm 2023. BoE quay lại chu kỳ cắt giảm sau 3 cuộc họp liên tiếp giữ lãi suất ở mức 4%.

Các tiêu đề cho thấy Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) đang bị chia rẽ sâu sắc, nhưng dần hội tụ quan điểm rằng quá trình giảm lạm phát đã đủ vững chắc để biện minh cho việc hỗ trợ thêm cho nền kinh tế. Rủi ro lạm phát theo chiều tăng được đánh giá là đã giảm, CPI hiện được dự báo sẽ tiến “gần hơn” mục tiêu 2% vào quý II/2026, và nhóm chuyên môn đã hạ dự báo CPI trong ngắn hạn. Một số thành viên nhấn mạnh rằng rủi ro CPI ngày càng nghiêng về phía giảm, thậm chí có người ủng hộ việc làm chậm nhịp độ nới lỏng trong tương lai thay vì dừng hẳn.

Thống đốc Bailey mô tả quyết định này là rất cân nhắc và cho biết dư địa cho các đợt cắt giảm tiếp theo đang thu hẹp dần khi lãi suất tiến gần mức trung tính. Tuy vậy, ông cũng khẳng định chính sách nhiều khả năng vẫn đi theo “quỹ đạo giảm dần một cách từ tốn”. Thông điệp ở đây là ngưỡng để cắt giảm thêm đã cao hơn, chứ không phải cánh cửa đã đóng lại. Trên thực tế, BoE đã chuyển sang cách tiếp cận phụ thuộc dữ liệu nhiều hơn: nếu các dữ liệu sắp tới xác nhận tăng trưởng yếu hơn, tiền lương hạ nhiệt và lạm phát dịch vụ được kiểm soát, MPC sẵn sàng nới lỏng thêm, dù thận trọng.

Động lực chính cho quyết định cắt giảm hôm nay là CPI tháng 11 giảm mạnh xuống 3,2% từ 3,6%, thấp hơn cả kỳ vọng thị trường lẫn dự báo nội bộ của Ngân hàng. Thị trường hiện cho rằng đợt cắt giảm tiếp theo có thể diễn ra vào tháng 4 và nhiều khả năng sẽ là đợt cuối của chu kỳ. Mặc dù BoE đã hạ lãi suất, những phát biểu có phần “diều hâu” của Bailey lại hỗ trợ cho đồng bảng Anh. GBPUSD đảo chiều sau đà giảm trước đó và hiện giao dịch gần mức đóng cửa hôm qua quanh 1,3380.