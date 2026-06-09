🟡Vàng giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3

Giá vàng đang giảm mạnh trong phiên giao dịch hôm nay, mất hơn 1,3% và rơi xuống dưới ngưỡng 4.270 USD/ounce, qua đó xóa sạch mức tăng đạt được từ đầu năm đến nay. Động thái giảm mạnh này được thúc đẩy bởi sự kết hợp giữa các lo ngại mang tính "diều hâu" (hawkish) và việc điều chỉnh dự báo từ các tổ chức lớn trên Phố Wall.

Những điểm chính và các hiện tượng bất thường trên thị trường:

Citi hạ dự báo: Citigroup đã hạ mục tiêu giá vàng trong 3 tháng từ 4.300 USD xuống 4.000 USD/ounce. Các nhà phân tích cảnh báo rằng nếu việc phong tỏa Eo biển Hormuz tiếp tục kéo dài và nhu cầu vật chất tiếp tục suy yếu, giá vàng có thể giảm xuống mức 3.500 USD. UBS cũng đã hạ dự báo giá vàng cuối năm nay từ 5.900 USD xuống 5.500 USD.

Bất thường về giá: Điều đáng chú ý là đợt bán tháo vàng vẫn tiếp diễn, mặc dù kỳ vọng thị trường về việc Fed tăng lãi suất đã giảm nhẹ. Hiện tại, hợp đồng tương lai đang định giá khoảng 1 lần tăng lãi suất của Fed từ nay đến cuối năm (so với mức 1,2 lần hồi đầu tuần sau báo cáo NFP rất mạnh vào thứ Sáu tuần trước).

Dầu giảm, Phố Wall cũng giảm: Đà giảm của vàng diễn ra đồng thời với sự sụt giảm của giá dầu thô (WTI dưới 90 USD), điều vốn theo lý thuyết sẽ làm giảm áp lực lạm phát và hỗ trợ vàng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, tâm lý né tránh rủi ro vẫn đang chi phối thị trường: dòng vốn cũng đang rút khỏi thị trường chứng khoán, thể hiện qua sự điều chỉnh rõ rệt của các chỉ số chính trên Phố Wall (US500, US100).

Hiện tại, vàng đang có diễn biến khá bất thường khi phớt lờ việc kỳ vọng về lộ trình lãi suất của Fed đã phần nào dịu lại. Điều này cho thấy nhà đầu tư có thể đang chốt lời sau đợt tăng kéo dài nhiều tháng hoặc đơn giản là đóng các vị thế trước bối cảnh tâm lý thị trường trên Phố Wall đang hạ nhiệt.

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Bài kiểm tra quan trọng đối với phe mua trên thị trường vàng sẽ là dữ liệu lạm phát CPI của Mỹ trong tháng 5 được công bố vào ngày mai (thứ Tư). Nếu tốc độ tăng giá vượt kỳ vọng, áp lực lên vàng sẽ gia tăng và thị trường sẽ một lần nữa định giá khả năng chi phí vốn tại Mỹ cao hơn, đẩy giá vàng tiến gần hơn tới mốc 4.000 USD/ounce.

Hiện tại, giá vàng đang giao dịch dưới đường trung bình động 200 phiên, và trước ngưỡng 4.000 USD còn có vùng hỗ trợ tại mức thoái lui Fibonacci 38,2% của toàn bộ sóng tăng lớn bắt đầu từ năm 2023. Một tín hiệu quan trọng đối với vàng sẽ là sự quay trở lại của xu hướng suy yếu của đồng USD. Hiện tại, chúng ta đang chứng kiến chỉ số USD Index quay trở lại vùng 100 điểm, tương tự các mức giao dịch vào cuối tháng 3 cũng như tháng 7 và tháng 11 năm 2025. Trong các giai đoạn đó, đây đều là những điểm bật tăng trở lại của giá vàng.