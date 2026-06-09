🔴US100 giảm gần 4%

Phiên giao dịch thứ Ba tại Mỹ chứng kiến sự xấu đi rõ rệt của tâm lý thị trường. Những nỗ lực phục hồi ban đầu của nhóm công nghệ nhanh chóng thất bại, và làn sóng bán mạnh cổ phiếu bán dẫn đã kéo các chỉ số lớn chìm sâu trong sắc đỏ. Ngoài lĩnh vực công nghệ, chúng ta cũng đang chứng kiến đà điều chỉnh rõ rệt ở nhóm cổ phiếu năng lượng.
Nhà đầu tư đang tỏ ra cực kỳ thận trọng trước khi các báo cáo lạm phát CPI quan trọng của Mỹ được công bố, cũng như màn ra mắt của SpaceX dự kiến diễn ra vào cuối tuần này.
Đồng thời, thị trường hàng hóa cũng đang chứng kiến cú lao dốc mạnh của giá dầu (WTI giảm hơn 3%, trong khi Brent giảm hơn 2%, tiến sát vùng 90 USD/thùng). Nguyên nhân xuất phát từ phát biểu của Donald Trump khi ông tuyên bố Mỹ đang tiến gần đến việc ký kết thỏa thuận hòa bình cuối cùng với Iran, điều được kỳ vọng sẽ dẫn đến việc mở cửa hoàn toàn Eo biển Hormuz, tuyến vận tải huyết mạch đối với nguồn cung toàn cầu.
Tuy nhiên, rõ ràng thị trường không hề hài lòng với diễn biến hiện tại. Mức độ bất ổn gia tăng được phản ánh rõ nhất qua chỉ số sợ hãi VIX, tăng hơn 10,3% trong ngày hôm nay và vượt ngưỡng 20 điểm. Thông tin về việc OpenAI nộp hồ sơ IPO bí mật cũng tiếp tục thu hút sự chú ý của thị trường.
Hiện tại, hợp đồng tương lai US100 (Nasdaq 100) đang giảm gần 4%, trong khi US500 mất gần 2%.
Một yếu tố quan trọng khiến đà giảm hôm nay trở nên nghiêm trọng hơn là thông tin Donald Trump tuyên bố sẽ trả đũa Iran sau vụ một trực thăng Mỹ bị bắn hạ. Việc leo thang căng thẳng ở thời điểm này có thể khiến cuộc xung đột hiện tại kéo dài nhiều tháng thay vì chỉ vài tuần.
Góc nhìn kỹ thuật: Mốc quan trọng đối với US100 là vùng 29.000 điểm. Nếu phiên giao dịch đóng cửa dưới ngưỡng này, đợt điều chỉnh có thể mở rộng xuống tận khu vực 26.000–27.000 điểm. Nguồn: xStation5
Những cổ phiếu giảm mạnh nhất là gì?
Động lực chính của đợt bán tháo hiện nay là sự đầu hàng của nhóm cổ phiếu bán dẫn và AI, những mã đang điều chỉnh sau giai đoạn tăng nóng trước đó. Các cổ phiếu giảm mạnh nhất gồm:
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Marvell Technology (MRVL.US): -14,2% – mức giảm mạnh nhất trong ngành.
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Enphase Energy (ENPH.US): -13,5% – bị bán tháo mạnh do tâm lý né tránh rủi ro.
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ARM Holdings (ARM.US): -13,3% – nhà đầu tư rút lui mạnh khỏi nhà thiết kế chip của Anh.
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Super Micro Computer (SMCI.US): -12,3% – đợt điều chỉnh ngày càng sâu đối với một trong những ngôi sao AI trước đây.
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Qualcomm (QCOM.US): -10,5% – tâm lý đối với nhà sản xuất bộ xử lý di động suy yếu đáng kể.
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Micron Technology (MU.US): -9,408% và Intel (INTC.US): -9,0% – các ông lớn trong lĩnh vực bộ nhớ và vi xử lý đang chịu áp lực bán rất mạnh.
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