🛢️ Oil.WTI giảm xuống dưới mức 90 USD, kiểm tra đường SMA100 phiên

Giá Giảm Xuống Dưới 90 USD Và Chạm Mức Thấp Nhất Nhiều Tuần

Giá dầu thô đã ghi nhận mức giảm đáng kể trong những giờ gần đây, kéo giá dầu WTI của Mỹ xuống dưới ngưỡng tâm lý 90 USD/thùng. Mức giảm hiện tại đã vượt quá 4%. Động lực chính cho đợt giảm giá này là kỳ vọng ngày càng tăng về sự hội tụ quan điểm giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã gây áp lực lên thị trường toàn cầu trong nhiều tháng qua.

Đợt điều chỉnh này đã làm giảm đáng kể những lo ngại của nhà đầu tư về chi phí năng lượng cao, vốn trước đó là yếu tố thúc đẩy áp lực lạm phát. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng việc giá dầu giảm không giúp cải thiện tâm lý trên các thị trường khác. Chúng ta cũng đang chứng kiến sự điều chỉnh rõ rệt của các chỉ số Phố Wall và giá kim loại quý, ngay cả khi áp lực lạm phát có khả năng đang suy giảm.

Dầu Đã Tạo Đỉnh?

Nhiều yếu tố cho thấy đỉnh giá có thể đã ở phía sau, mặc dù tất nhiên rủi ro thiếu hụt vật chất trên thị trường nhiên liệu vẫn tồn tại do Eo biển Hormuz vẫn đang bị đóng cửa. Khi thị trường định giá khả năng đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình và triển vọng tránh được xung đột quân sự, cái gọi là “phần bù rủi ro địa chính trị” đang dần biến mất khỏi định giá dầu.

Một thỏa thuận ngoại giao lâu dài nhiều khả năng sẽ củng cố xu hướng này và ngăn cản giá quay trở lại các mức đỉnh cực đoan gần đây. Mặt khác, thị trường đã sống trong kỳ vọng về việc chấm dứt xung đột suốt nhiều tuần qua, trong khi mức giá cao hiện tại cũng đang được xoa dịu bởi sự sụt giảm rõ rệt của tồn kho dầu thô toàn cầu.

Chênh Lệch Giá Kỳ Hạn (Calendar Spread) Xuống Dưới 2 USD Dù Thị Trường Vẫn Thiếu Hụt Cấu Trúc

Việc chênh lệch giá kỳ hạn giảm xuống dưới ngưỡng 2 USD là tín hiệu kỹ thuật cho thấy tâm lý trên thị trường hợp đồng tương lai đang dịu lại. Sự thu hẹp chênh lệch này thường xuất hiện trong giai đoạn bình thường hóa, khi nhà đầu tư không còn sẵn sàng trả mức phí quá cao cho việc giao hàng ngay lập tức. Mặc dù mức chênh lệch từ 1–2 USD trong bối cảnh lịch sử vẫn phản ánh một thị trường thắt chặt, nhưng nó thấp hơn rất nhiều so với mức 5–6 USD, thậm chí 10 USD đã xuất hiện trong những tháng trước đó.

Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là chúng ta đang chứng kiến sự tách rời rõ rệt giữa thị trường giấy tờ và thị trường vật chất. Dù chênh lệch hợp đồng tương lai cho thấy sự quay trở lại trạng thái cân bằng, thị trường vật chất thực tế vẫn đang mắc kẹt trong tình trạng thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng sau nhiều tháng cắt giảm sản lượng và gián đoạn logistics. Sự thiếu hụt lớn này khiến thị trường cực kỳ căng thẳng, điều đáng lẽ phải tạo ra nền tảng hỗ trợ vững chắc cho giá. Có vẻ như ngay cả khi một thỏa thuận thực sự được ký kết, mức giảm giá từ vùng hiện tại cũng chỉ nên giới hạn ở khoảng 10%.

Phát Biểu Của Trump So Với Thực Tế Ngoại Giao

Tổng thống Donald Trump một lần nữa mang đến sự lạc quan cho thị trường khi tuyên bố đạt được bước đột phá sau khi đàm phán thành công việc chấm dứt các cuộc tấn công qua lại giữa Israel và Iran:

“Chúng tôi đang ở giai đoạn cuối cùng của một thỏa thuận rất, rất tốt,” Trump nói với các phóng viên tại New York, đồng thời cho biết những nét chính của thỏa thuận có thể xuất hiện trong vòng một hoặc hai ngày tới.

Mặc dù thị trường tài chính đã phản ứng ngay lập tức bằng việc đẩy giá hàng hóa đi xuống, các nhà đầu tư vẫn tiếp cận những tuyên bố này với sự hoài nghi hợp lý. Trong những tuần gần đây, tổng thống đã nhắc đến “thành công sắp xảy ra” và “thỏa thuận trong tầm tay” hơn ba mươi lần, coi đó như một phần của chiến thuật đàm phán và cuộc chơi truyền thông. Tuy nhiên, lần này sự lạc quan có nền tảng vững chắc hơn, bởi việc các hành động quân sự thù địch thực sự được dừng lại đã tạo không gian thực sự cho các nhà ngoại giao hành động.

Giá dầu WTI hiện đang giảm xuống dưới 90 USD và đang kiểm tra đường trung bình động 200 phiên. Đây là một ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Năm 2022, sau khi phá vỡ hoàn toàn mức này, thị trường đã bước vào một đợt điều chỉnh sâu kéo dài nhiều tháng.

​​​​​​​​​​​​​​Nguồn: xStation5