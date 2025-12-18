CẬP NHẬT MỚI: Ngân hàng Trung ương Thụy Điển (Riksbank) giữ nguyên lãi suất như dự kiến ​​📄

-
Lãi suất thực tế của Ngân hàng Trung ương Thụy Điển (Riksbank): 1,75% (Dự báo: 1,75%, Trước đó: 1,75%)
Ngân hàng Trung ương Thụy Điển (Riksbank) giữ lãi suất chính sách ở mức 1,75% (dự báo 1,75%, trước đó 1,75%). Ngân hàng cho biết quá trình hồi phục kinh tế của Thụy Điển đang tiến triển, và lạm phát đã gần đạt mục tiêu 2%. Tăng trưởng kinh tế mạnh hơn dự kiến, cùng với những dấu hiệu sớm về cải thiện thị trường lao động, cho thấy hoạt động kinh tế đang ổn định, mặc dù việc trở lại trạng thái bình thường hoàn toàn sẽ mất thời gian. Với triển vọng kinh tế và lạm phát cơ bản không thay đổi nhiều, Ban quản trị dự kiến lãi suất sẽ duy trì ở mức hiện tại trong một thời gian, đồng thời thừa nhận có nhiều bất ổn đáng kể trong và ngoài nước — từ rủi ro địa chính trị đến tiêu dùng nội địa và chính sách tài khóa — có thể yêu cầu điều chỉnh chính sách nếu điều kiện thay đổi.
⏫US100 tăng hơn 1%
Mở phiên Mỹ: Phố Wall kết thúc tuần với tín hiệu tích cực
CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu tâm lý người tiêu dùng của đại học Michigan thấp hơn dự kiến!
Lịch kinh tế: Doanh số bán lẻ từ Canada; dữ liệu của Đại học Michigan từ Hoa Kỳ
