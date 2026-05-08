CẬP NHẬT MỚI: Người tiêu dùng Mỹ giảm bớt lo ngại về lạm phát, nhưng tâm lý thị trường vẫn yếu

Chỉ số tâm lý tiêu dùng Đại học Michigan (sơ bộ tháng 5)

Michigan Sentiment: 48.2 (dự báo 49.5; trước đó 49.8)

Điều kiện hiện tại: 47.8 (dự báo 52.0; trước đó 52.5)

Kỳ vọng: 48.5 (dự báo 48.2; trước đó 48.1)

Lạm phát kỳ vọng 1 năm: 4.5% (dự báo 4.8%; trước đó 4.7%)

Lạm phát kỳ vọng 5-10 năm: 3.4% (dự báo 3.5%; trước đó 3.5%)

Chỉ số tâm lý tiêu dùng sơ bộ của Đại học Michigan trong tháng 5 đạt 48.2, thấp hơn mức dự báo 49.5 và tiếp tục giảm so với mức cuối cùng của tháng 4 là 49.8, khiến chỉ số này duy trì gần vùng thấp lịch sử. Tuy nhiên, câu chuyện quan trọng hơn nằm bên dưới con số tiêu đề — cả kỳ vọng lạm phát ngắn hạn và dài hạn đều giảm:

Sự phân kỳ giữa: Điều kiện hiện tại suy yếu mạnh (47.8 so với dự báo 52.0 và mức trước đó 52.5). Trong khi kỳ vọng lạm phát tương đối ổn định… cho thấy người dân Mỹ đang ngày càng lo ngại về môi trường kinh tế nói chung hơn là về nguy cơ lạm phát mất kiểm soát.

Sự hạ nhiệt của kỳ vọng lạm phát - đặc biệt ở triển vọng dài hạn - có thể mang lại cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thêm dư địa để điều chỉnh chính sách, bởi việc kỳ vọng lạm phát dài hạn mất neo vẫn là một trong những mối lo ngại lớn nhất của ngân hàng trung ương. Nói ngắn gọn, người tiêu dùng Mỹ hiện có vẻ ít lo ngại về lạm phát hơn so với những gì bối cảnh vĩ mô có thể gợi ý, dù sự bi quan sâu sắc về điều kiện hiện tại cho thấy bất ổn và niềm tin yếu kém vẫn đang đóng vai trò chi phối chính.