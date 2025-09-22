CẬP NHẬT MỚI: Nvidia tăng 3,5% sau thông tin đầu tư 100 tỷ USD vào OpenAI 🚀

Nvidia dự định đầu tư tới 100 tỷ USD vào startup AI OpenAI trong khuôn khổ một quan hệ đối tác chiến lược mới. Thỏa thuận này bao gồm việc triển khai ít nhất 10 gigawatt chip Nvidia phục vụ hạ tầng AI của OpenAI, với giai đoạn đầu tiên dự kiến diễn ra vào nửa cuối năm 2026. Các chi tiết sẽ được hoàn tất trong vài tuần tới.
Nguồn: xStation5
