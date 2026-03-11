Meta Platforms đang tăng tốc phát triển chip trí tuệ nhân tạo (AI) riêng của mình trong khuôn khổ dự án chiến lược MTIA, với kế hoạch ra mắt bốn thế hệ chip vào cuối năm 2027. Mục tiêu chính của dự án này là giảm dần sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp phần cứng bên ngoài, đặc biệt là Nvidia và AMD, đồng thời tăng khả năng kiểm soát cơ sở hạ tầng tính toán của công ty. Tuy nhiên, hiện tại, sản phẩm từ các công ty này vẫn rất quan trọng để huấn luyện các mô hình AI lớn và xử lý các khối lượng công việc nặng tại trung tâm dữ liệu. Điều này có nghĩa là trong ngắn hạn và trung hạn, Meta vẫn phải dựa nhiều vào nguồn cung từ họ.

Các chip đầu tiên MTIA 300 đã được sử dụng trong các hệ thống xếp hạng nội dung và đề xuất cho người dùng, trong khi các thế hệ chip tiếp theo sẽ tập trung chủ yếu vào xử lý các mô hình đã được huấn luyện sẵn, tạo ra kết quả và phản hồi trong các hệ thống AI. Cách tiếp cận này giúp công ty nâng cao hiệu quả của hệ thống và hỗ trợ tốt hơn cho các sản phẩm dành cho người dùng cũng như trung tâm dữ liệu. Tốc độ ra mắt các thế hệ chip mới, khoảng sáu tháng một lần, cho thấy đây là dự án dài hạn, nhằm tăng dần khả năng độc lập về phần cứng và tối ưu hóa cơ sở hạ tầng, chứ không phải thay thế ngay lập tức các nhà cung cấp bên ngoài.

Về thị trường, việc phát triển chip MTIA có thể ảnh hưởng đến kết quả tài chính của Meta trong những năm tới. Tự sản xuất chip giúp công ty giảm chi phí vận hành các trung tâm dữ liệu, vốn hiện chiếm phần lớn chi phí công nghệ. Giảm dần sự phụ thuộc vào nhà cung cấp bên ngoài cũng giúp lập kế hoạch ngân sách linh hoạt hơn và có thể cải thiện biên lợi nhuận hoạt động lâu dài. Đồng thời, chip nội bộ hỗ trợ phát triển các sản phẩm AI, từ đó có thể tăng doanh thu từ dịch vụ quảng cáo và các giải pháp công nghệ mới trong những năm tới.

Theo dõi tiến độ dự án giúp thị trường đánh giá tốt hơn các thay đổi tiềm năng về cơ cấu chi phí, hiệu quả hạ tầng và khả năng mở rộng sản phẩm/dịch vụ của công ty khi nhu cầu AI tăng lên. Mặc dù để hoàn toàn độc lập với Nvidia và AMD sẽ mất nhiều năm, nhưng việc phát triển chip riêng là tín hiệu mạnh về hướng đi chiến lược của Meta và ảnh hưởng tiềm năng tới kết quả tài chính và vị thế cạnh tranh trong tương lai.

Về lâu dài, việc triển khai thành công chip MTIA có thể giảm dần sự phụ thuộc vào các công ty dẫn đầu ngành bán dẫn, cải thiện cấu trúc chi phí, tăng tính linh hoạt vận hành và cho phép công ty thử nghiệm giải pháp riêng trong điều kiện thực tế. Điều này sẽ chuẩn bị cho Meta tăng tỷ lệ sản xuất nội bộ trong tổng nhu cầu hạ tầng AI, từ đó cải thiện hiệu quả tài chính và củng cố vị thế trên thị trường trí tuệ nhân tạo.

Trong kịch bản thận trọng, nếu việc triển khai chip MTIA giúp Meta giảm chi tiêu cho phần cứng bên ngoài khoảng 15–20% trong 3–5 năm tới, công ty có thể cải thiện đáng kể biên lợi nhuận của các trung tâm dữ liệu, vốn hiện chiếm phần lớn chi phí công nghệ. Ngoài ra, kiểm soát tốt hơn cơ sở hạ tầng tính toán của riêng mình sẽ giúp mở rộng dịch vụ AI chính xác hơn, kết hợp với tầm quan trọng ngày càng tăng của các giải pháp AI sinh tạo (generative AI), từ đó có thể tác động tích cực đến doanh thu và lợi nhuận trung hạn, đồng thời giảm nhạy cảm với biến động giá phần cứng bên ngoài.

Nguồn: xStation5