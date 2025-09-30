CẬP NHẬT MỚI: OPEC phủ nhận báo cáo của Reuters về việc tăng sản lượng 🔔DẦU phục hồi trở lại

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) hôm nay đã ra thông cáo bác bỏ thông tin của Reuters, trong đó cho rằng OPEC và các đồng minh dự định sẽ tăng sản lượng dầu thô thêm 500.000 thùng/ngày trong cuộc họp vào Chủ nhật tới. OPEC cho biết:
"Hiện tại, các cuộc thảo luận giữa các Bộ trưởng liên quan về cuộc họp sắp tới vẫn chưa bắt đầu. Do đó, Ban Thư ký OPEC kêu gọi các cơ quan truyền thông cần đưa tin chính xác và có trách nhiệm, nhằm tránh làm dấy lên những đồn đoán không cần thiết trên thị trường dầu mỏ."
Giá dầu đã phục hồi sau đà giảm mạnh trước đó trong ngày, đưa giá Brent quay lại mức 66,2 USD/thùng.
Nguồn: xStation5
