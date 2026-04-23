CẬP NHẬT MỚI: PMI Mỹ vượt kỳ vọng 📈 Chứng khoán quay lại sắc xanh

20:45 - Hoa Kỳ - Báo cáo PMI:

S&P Composite PMI Flash Thực tế 52 (Dự báo 50,6, Trước đó 50,3)

S&P Manufacturing PMI Flash Thực tế 54 (Dự báo 52,5, Trước đó 52,3)

S&P Services PMI Flash Thực tế 51,3 (Dự báo 50,6, Trước đó 49,8)

Các chỉ số PMI sơ bộ tháng 4 của Mỹ đã gây bất ngờ tích cực, khi cả sản xuất, dịch vụ và chỉ số tổng hợp đều vượt kỳ vọng. Điều này cho thấy động lực kinh tế vẫn khá vững chắc bất chấp căng thẳng địa chính trị. Tuy nhiên, các chi tiết bên trong lại phức tạp hơn: việc làm chỉ tăng nhẹ lên 50,2, trong khi đơn hàng mới lại giảm nhẹ xuống 50,9. Điểm đáng chú ý nhất nằm ở dữ liệu giá, khi chi phí đầu vào tăng mạnh lên 62,6 và giá đầu ra đạt 59,9 - mức cao nhất kể từ tháng 7/2022.

Dù các tín hiệu lạm phát này khiến báo cáo kém “thân thiện với thị trường” hơn so với tiêu đề, chứng khoán Mỹ vẫn tăng nhẹ, bỏ qua áp lực ban đầu khi giá Brent crude oil vượt mốc 100 USD. Hợp đồng tương lai S&P 500 đã đảo chiều từ giảm sang tăng ngay sau khi báo cáo được công bố và hiện đang quay về quanh mức đóng cửa của ngày hôm qua.

