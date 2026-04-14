CẬP NHẬT MỚI: PPI của Mỹ thấp hơn kỳ vọng. EURUSD tăng

Lạm phát giá sản xuất (PPI)

PPI (m/m): thực tế 0,5% (dự báo 1,1%, trước đó 0,7%)

Core PPI (m/m): thực tế 0,1% (dự báo 0,5%, trước đó 0,5%)

PPI (y/y): thực tế 4% (dự báo 4,6%, trước đó 3,4%)

Core PPI (y/y): thực tế 3,8% (dự báo 4,2%, trước đó 3,9%)

Tại sao dữ liệu này quan trọng?

Lạm phát giá sản xuất (PPI) đo lường sự thay đổi giá của hàng hóa ở cấp độ nhà sản xuất, trước khi đến tay người tiêu dùng. Đây là một trong những chỉ báo sớm quan trọng của lạm phát tiêu dùng (CPI), vì chi phí sản xuất tăng thường sẽ được chuyển sang người tiêu dùng cuối cùng.

Việc PPI tăng cho thấy áp lực chi phí trong nền kinh tế đang gia tăng, có thể dẫn đến lạm phát cao hơn trong tương lai. Ngược lại, số liệu yếu hơn cho thấy áp lực giá thấp hơn và có thể tạo điều kiện cho ngân hàng trung ương nới lỏng chính sách tiền tệ. Core PPI đặc biệt quan trọng vì loại bỏ các yếu tố biến động mạnh như năng lượng và thực phẩm, giúp phản ánh rõ hơn xu hướng lạm phát cơ bản.

Báo cáo này có tác động lớn đến thị trường tài chính. PPI cao hơn kỳ vọng có thể hỗ trợ đồng USD và đẩy lợi suất trái phiếu tăng do kỳ vọng lãi suất cao hơn, trong khi dữ liệu yếu hơn có thể gây tác động ngược lại.

Dữ liệu hiện tại

Lạm phát giá sản xuất tại Mỹ thấp hơn rõ rệt so với kỳ vọng, cho thấy áp lực giá ở cấp độ sản xuất đang chậm lại.

PPI theo tháng tăng 0,5%, thấp hơn đáng kể so với dự báo 1,1% và cũng thấp hơn mức trước đó là 0,7%. Điều này cho thấy tốc độ tăng giá ở cấp độ nhà sản xuất đã hạ nhiệt đáng kể trong ngắn hạn, phản ánh áp lực chi phí trong nền kinh tế đang giảm bớt.

Core PPI theo tháng chỉ tăng 0,1%, thấp hơn nhiều so với dự báo 0,5% và không đổi so với mức trước đó 0,5%. Đây là tín hiệu quan trọng cho thấy áp lực lạm phát cơ bản đang suy yếu, ngay cả khi đã loại bỏ các yếu tố biến động như thực phẩm và năng lượng.

Theo năm, PPI đạt 4,0%, thấp hơn dự báo 4,6% nhưng cao hơn mức trước đó 3,4%. Điều này cho thấy dù lạm phát vẫn ở mức cao, động lực tăng đang chậm lại so với trước.

Core PPI theo năm đạt 3,8%, thấp hơn nhẹ so với dự báo 4,2% và thấp hơn mức trước đó 3,9%, củng cố quan điểm rằng áp lực lạm phát cơ bản đang dần hạ nhiệt.

Nhìn chung, dữ liệu cho thấy lạm phát sản xuất yếu hơn kỳ vọng, điều này có thể làm giảm lo ngại về lạm phát do chi phí kéo dài và có thể được xem là tín hiệu “bồ câu” đối với chính sách tiền tệ. Trong bối cảnh thị trường, báo cáo như vậy có thể gây áp lực lên đồng USD và hỗ trợ thị trường chứng khoán, do làm tăng kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ ít chịu áp lực phải duy trì chính sách thắt chặt.

Nguồn: xStation5