Lịch kinh tế: Đồng Yên có tìm được chỗ dựa?

Hôm nay, thị trường chủ yếu được dẫn dắt bởi thỏa thuận đạt được giữa Mỹ và Iran, sự kiện đang làm lu mờ mọi dữ liệu kinh tế vĩ mô từ các nền kinh tế lớn. Thực tế, số lượng dữ liệu được công bố hôm nay cũng khá ít. Tối thứ Sáu, chúng ta chỉ nhận được các dữ liệu mềm về niềm tin tiêu dùng và kỳ vọng lạm phát từ Đại học Michigan.

Theo lịch, hôm nay sẽ công bố dữ liệu sản lượng công nghiệp của Khu vực đồng euro (tháng 4) và Mỹ (tháng 5). Tuy nhiên, giới đầu tư đã bắt đầu hướng sự chú ý sang các quyết định chính sách tiền tệ của Úc và Nhật Bản vào ngày mai, mở đầu cho một tuần đặc biệt sôi động về chính sách tiền tệ. Có nhiều dấu hiệu cho thấy Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ tiếp tục tăng lãi suất, đưa lãi suất chuẩn lên 1%.

Lịch kinh tế vĩ mô

Thứ Hai

Thứ Ba

Lịch công bố kết quả kinh doanh

US

Canopy Growth (CGC.US) – BMO (Trước giờ mở cửa thị trường)

Quantum (QMCO.US) – AMC (Sau giờ đóng cửa thị trường)

Dave & Buster’s Entertainment (PLAY.US) – AMC (Sau giờ đóng cửa thị trường)

Nuvve Holding (NVVE.US) – AMC (Sau giờ đóng cửa thị trường)

Regencell Bioscience (RGC.US) – AMC (Sau giờ đóng cửa thị trường)

3 thị trường đáng chú ý

Crude Oil (OIL)

Thông báo về thỏa thuận giữa Mỹ và Iran đã khiến giá dầu Brent giảm gần 4,5%. Lễ ký kết chính thức dự kiến diễn ra vào thứ Sáu tuần này. Trong thời gian chờ đợi, eo biển Hormuz sẽ được tiến hành rà phá thủy lôi.

Gold (GOLD)

Việc căng thẳng địa chính trị toàn cầu hạ nhiệt đã nghịch lý khiến giá kim loại quý tăng, nguyên nhân chủ yếu được cho là do lợi suất trái phiếu chính phủ trên toàn cầu giảm. Tuy nhiên, giá vàng vẫn đang dao động gần mức thấp nhất của năm 2026.

NIKKEI 225 (JP225)

Thông tin từ Washington hôm nay đã giúp chỉ số này tăng gần 5%. Đêm từ thứ Hai sang thứ Ba, thị trường sẽ chờ đợi cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ), nơi được kỳ vọng sẽ đưa ra quyết định tăng lãi suất. Định hướng chính sách (forward guidance) mà các nhà hoạch định chính sách công bố sẽ đóng vai trò then chốt đối với cả đồng yên và chỉ số NIKKEI 225.

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Michał Jóźwiak, Financial Markets Analyst at XTB