Tin đầu ngày: Phố Wall tiếp tục đi lên khi giá dầu giảm 📈 SpaceX tăng vọt 28%

Các chỉ số chứng khoán tăng điểm trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần, được hỗ trợ bởi giá dầu giảm, đà tăng của nhóm cổ phiếu bán dẫn, màn chào sàn thành công của SpaceX (cổ phiếu đã tăng hơn 28% kể từ khi niêm yết) và các dữ liệu kinh tế vĩ mô tích cực từ Mỹ. Số liệu mới nhất cho thấy niềm tin người tiêu dùng vượt kỳ vọng và kỳ vọng lạm phát bất ngờ giảm. Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng gần 0,7% trong ngày, trong khi Nasdaq 100 tăng 0,2%, với nhóm cổ phiếu bán dẫn nằm trong số những mã tăng mạnh nhất.

Thị trường châu Âu cũng giao dịch tích cực trên diện rộng. Chỉ số Euro Stoxx 50 tăng hơn 2,1%, trong khi DAX của Đức tăng 1,7%. Cổ phiếu của các tập đoàn hàng xa xỉ Pháp như Hermès và Kering, cùng với một số ngân hàng lớn nhất châu Âu, đồng loạt đi lên sau khi số liệu lạm phát mới nhất cho thấy áp lực giá cả gia tăng. Trong khi đó tại Mỹ, cổ phiếu Intel, AMD, SanDisk và Arm ghi nhận mức tăng mạnh, cho thấy chủ đề đầu tư vào hạ tầng AI vẫn tiếp tục chi phối thị trường.

Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng sơ bộ của Đại học Michigan đạt 48,9 điểm, vượt kỳ vọng 46,0 điểm và cải thiện so với mức 44,8 điểm trước đó. Niềm tin người tiêu dùng đã tăng khoảng 4 điểm chỉ số trong tháng này, tương đương mức tăng 9%. Sự cải thiện một phần được thúc đẩy bởi giá xăng giảm vào đầu tháng. Mức tăng niềm tin diễn ra trên diện rộng, bao gồm nhiều nhóm tuổi, trình độ học vấn và quan điểm chính trị khác nhau. Đặc biệt, nhóm thu nhập thấp ghi nhận mức cải thiện rõ rệt do chi phí nhiên liệu chiếm tỷ trọng lớn hơn trong ngân sách hộ gia đình.

Đánh giá về tình hình tài chính cá nhân, kỳ vọng tài chính và triển vọng kinh doanh đều được cải thiện trong tháng. Mặc dù phục hồi, niềm tin tiêu dùng vẫn ở mức thấp, thấp hơn 13% so với tháng 1/2026 và thấp hơn 19% so với cùng kỳ năm trước. Người tiêu dùng vẫn tập trung vào chi phí sinh hoạt hằng ngày và tiếp tục lo ngại về áp lực lạm phát. Kỳ vọng lạm phát trong 1 năm giảm từ 4,8% trong tháng 5 xuống còn 4,6%, dù vẫn ở mức cao. Kỳ vọng lạm phát dài hạn giảm từ 3,9% xuống 3,4%, nhưng vẫn cao hơn vùng 2,8%–3,2% được ghi nhận trong suốt năm 2024.

Giá dầu đang giao dịch quanh mức 87 USD/thùng và sau đợt bán tháo mạnh đã tiến sát đường trung bình động 200 ngày trên biểu đồ ngày, cho thấy đây là một ngưỡng kỹ thuật quan trọng. Đà giảm được đẩy nhanh sau các thông tin cho biết Donald Trump đã hủy kế hoạch tấn công Iran và tin tức cho thấy các cuộc đàm phán về một thỏa thuận tiềm năng với Iran đã bước vào giai đoạn cuối, điều sau đó cũng được các quan chức Iran xác nhận một phần. Tuy nhiên, tình hình vẫn đang thay đổi rất nhanh.