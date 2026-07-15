CẬP NHẬT MỚI: PPI của Mỹ xác nhận xu hướng hạ nhiệt của áp lực lạm phát sau CPI

Dữ liệu PPI tháng 6 đều thấp hơn kỳ vọng trên mọi phương diện, củng cố tín hiệu giảm lạm phát được báo cáo CPI thấp hơn dự báo công bố hôm thứ Ba phát đi.
Các số liệu chính
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PPI MoM: -0,3% so với kỳ vọng 0,0%
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PPI lõi MoM: 0,2% so với kỳ vọng 0,3%
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PPI YoY: 5,5% so với kỳ vọng 6,2%
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PPI lõi YoY: 4,7% so với kỳ vọng 5,1%
Các số liệu này được công bố sau báo cáo CPI tháng 6, trong đó lạm phát toàn phần giảm 0,4% theo tháng (so với kỳ vọng -0,1%) và hạ xuống 3,5% theo năm từ mức 4,2%, trong khi CPI lõi đi ngang theo tháng và giảm xuống 2,6% theo năm. Cả hai báo cáo hiện đều chỉ ra cùng một xu hướng — áp lực giá ở cả cấp độ nhà sản xuất và người tiêu dùng đang đồng thời hạ nhiệt, một sự đồng thuận hiếm thấy sau nhiều tháng PPI theo năm tăng tốc liên tục và đạt đỉnh 6,5% trong tháng 5.
Phản ứng của thị trường
Đồng USD suy yếu nhẹ sau khi dữ liệu được công bố, phù hợp với diễn biến thường thấy khi PPI thấp hơn kỳ vọng làm giảm cơ sở cho lập trường diều hâu của Fed và gây áp lực lên đồng bạc xanh. Với cả CPI và PPI đều bất ngờ thấp hơn dự báo trong tuần này, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục gia tăng kỳ vọng về một lộ trình chính sách tiền tệ ít cứng rắn hơn của Fed, dù ngân hàng trung ương trước đó vẫn phản đối việc sớm cắt giảm lãi suất khi lạm phát chỉ mới một tháng trước vẫn ở trên mục tiêu.
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