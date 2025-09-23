CẬP NHẬT MỚI: Riksbank bất ngờ cắt giảm lãi suất 📌

Lãi suất thực tế của Ngân hàng Riksbank Thụy Điển là 1,75% (Dự báo là 2%, trước đó là 2,00%)

Ngân hàng Riksbank đã cắt giảm lãi suất chính sách 0,25% xuống còn 1,75% để hỗ trợ nền kinh tế của Thụy Điển, đồng thời phát tín hiệu lãi suất có thể duy trì ở mức này trong một thời gian. Lạm phát vẫn ở mức cao nhưng đang giảm bớt đối với lĩnh vực năng lượng, với việc các công ty giảm giá bán và đồng krona mạnh lên, mặc dù rủi ro vẫn tồn tại từ căng thẳng địa chính trị toàn cầu, hành vi tiết kiệm của hộ gia đình và chính sách tài khóa. Phó Thống đốc Anna Seim phản đối việc cắt giảm lãi suất, cảnh báo rằng chính sách tài khóa mở rộng và hạn chế nguồn cung có thể làm bùng phát lạm phát.

Cặp tiền USDSEK phản ứng sau quyết định trên nhưng nhìn chung mức biến động không quá đáng kể.