CẬP NHẬT MỚI: Riksbank bất ngờ cắt giảm lãi suất 📌

-
Lãi suất thực tế của Ngân hàng Riksbank Thụy Điển là 1,75% (Dự báo là 2%, trước đó là 2,00%)
Ngân hàng Riksbank đã cắt giảm lãi suất chính sách 0,25% xuống còn 1,75% để hỗ trợ nền kinh tế của Thụy Điển, đồng thời phát tín hiệu lãi suất có thể duy trì ở mức này trong một thời gian. Lạm phát vẫn ở mức cao nhưng đang giảm bớt đối với lĩnh vực năng lượng, với việc các công ty giảm giá bán và đồng krona mạnh lên, mặc dù rủi ro vẫn tồn tại từ căng thẳng địa chính trị toàn cầu, hành vi tiết kiệm của hộ gia đình và chính sách tài khóa. Phó Thống đốc Anna Seim phản đối việc cắt giảm lãi suất, cảnh báo rằng chính sách tài khóa mở rộng và hạn chế nguồn cung có thể làm bùng phát lạm phát.
Cặp tiền USDSEK phản ứng sau quyết định trên nhưng nhìn chung mức biến động không quá đáng kể.
Bắt đầu giao dịch ngay hoặc thử giao dịch demoTạo tài khoản Khám phá nền tảng Tải ứng dụng điện thoại Tải ứng dụng điện thoại
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.