🚨Oil giảm 2% sau thông tin Ukraine đã đồng ý với các điều khoản hòa bình

Theo ABC News, trích dẫn nguồn tin ẩn danh từ chính phủ Mỹ, phái đoàn Ukraine đã đạt được thỏa thuận với Hoa Kỳ về các điều khoản của một thỏa thuận hòa bình tiềm năng. Kế hoạch này - đã được rút gọn từ 28 điểm xuống còn 19 điểm - không còn bao gồm các điều khoản về ân xá hay hạn chế đối với lực lượng vũ trang tương lai của Ukraine.

“Một thỏa thuận hòa bình đã được phía Ukraine chấp thuận,” quan chức Mỹ cho biết. “Vẫn còn một vài chi tiết nhỏ cần hoàn thiện, nhưng về cơ bản họ đã đồng ý.”

Trước đó, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll đã tổ chức các cuộc đàm phán bí mật với phái đoàn Nga tại Abu Dhabi (UAE) để thảo luận về những thay đổi mới nhất của bản kế hoạch sơ bộ từng được đưa ra tại Geneva cuối tuần trước. Cuộc họp ở Geneva do nhóm của Ngoại trưởng Marco Rubio, đặc phái viên Steve Witkoff, và Bộ trưởng Lục quân Driscoll dẫn đầu.

Cả Ukraine và Nga đều không chính thức phủ nhận sự hiện diện của phái đoàn tại các cuộc gặp này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng “kế hoạch vẫn cần được tiếp tục hoàn thiện,” trong khi phía Nga cho biết họ “chưa nhận được bản cập nhật chi tiết” về những gì đã được thảo luận tại Geneva.

Sáng kiến ngoại giao mới này của chính quyền Trump nhằm khởi động lại tiến trình đàm phán hòa bình được đưa ra sau cuộc trao đổi giữa Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống JD Vance cách đây hai tuần. Việc cử một chỉ huy quân sự cấp cao làm đại diện đàm phán được cả hai bên của xung đột đánh giá tích cực.

