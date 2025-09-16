CẬP NHẬT MỚI: Sản lượng công nghiệp của Hoa Kỳ mạnh hơn dự kiến

Sản lượng công nghiệp của Hoa Kỳ trong tháng 8 (theo tháng): 0,1% (Dự báo -0,1%, Trước đó -0,1%) Sản lượng sản xuất của Hoa Kỳ (theo tháng): 0,2% (Dự báo -0,2%, trước đó 0,0%)

Tỷ lệ sử dụng công suất: 77,4% (Dự báo 77,4%, Trước đó là 77,5%) Cặp tiền EURUSD gần như 'bỏ qua' dữ liệu kinh tế vĩ mô mạnh mẽ của Hoa Kỳ được công bố ngày hôm nay (doanh số bán lẻ và sản xuất) tăng gần 0,4%.

