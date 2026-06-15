CẬP NHẬT MỚI: Sản lượng công nghiệp Mỹ công bố với kết quả trái chiều

Mỹ: Sản lượng công nghiệp

Sản lượng công nghiệp (m/m): thực tế 0,1% (dự báo 0,3%, trước đó 0,7%)

Tỷ lệ sử dụng công suất: thực tế 76,2% (dự báo 76,2%, trước đó 76,1%)

Sản lượng công nghiệp (y/y): thực tế 1,7% (trước đó 1,4%)

Vì sao dữ liệu này quan trọng

Dữ liệu sản lượng công nghiệp phản ánh mức sản xuất thực tế của khu vực công nghiệp Mỹ, bao gồm sản xuất chế tạo, tiện ích và khai khoáng. Sản lượng tăng cho thấy nhu cầu đối với hàng hóa đang gia tăng và triển vọng kinh tế tích cực, trong khi sự sụt giảm có thể phản ánh hoạt động kinh tế suy yếu hoặc những gián đoạn từ phía nguồn cung.

Chỉ báo này cũng rất quan trọng đối với lạm phát và chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Hoạt động công nghiệp mạnh hơn có thể hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và làm gia tăng áp lực lạm phát, trong khi dữ liệu yếu hơn có thể củng cố kỳ vọng về lập trường chính sách tiền tệ ôn hòa hơn. Báo cáo này có tác động đến đồng USD, thị trường trái phiếu và nhóm cổ phiếu công nghiệp.

Tình hình hiện tại

Dữ liệu sản lượng công nghiệp phản ánh mức sản xuất thực tế của khu vực công nghiệp Mỹ, bao gồm sản xuất chế tạo, tiện ích và khai khoáng. Sản lượng tăng cho thấy nhu cầu đối với hàng hóa đang gia tăng và triển vọng kinh tế tích cực, trong khi sự sụt giảm có thể phản ánh hoạt động kinh tế suy yếu hoặc những gián đoạn từ phía nguồn cung.

Chỉ báo này cũng rất quan trọng đối với lạm phát và chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Hoạt động công nghiệp mạnh hơn có thể hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và làm gia tăng áp lực lạm phát, trong khi dữ liệu yếu hơn có thể củng cố kỳ vọng về lập trường chính sách tiền tệ ôn hòa hơn. Báo cáo này có tác động đến đồng USD, thị trường trái phiếu và nhóm cổ phiếu công nghiệp.

Dữ liệu công nghiệp của Mỹ trong tháng 5 cho thấy một bức tranh khá trái chiều về hoạt động kinh tế, với sản lượng theo tháng thấp hơn kỳ vọng nhưng vẫn có một số tín hiệu ổn định trong bối cảnh chung.

Sản lượng công nghiệp chỉ tăng 0,1% so với tháng trước, thấp đáng kể so với mức dự báo 0,3% và chậm lại rõ rệt so với mức 0,9% của kỳ trước. Điều này cho thấy đà tăng trưởng của lĩnh vực sản xuất đang suy yếu và hoạt động công nghiệp đang chuyển sang giai đoạn tăng trưởng vừa phải hơn.

Ngược lại, tỷ lệ sử dụng công suất giữ nguyên ở mức 76,2%, đúng như kỳ vọng và nhỉnh hơn một chút so với mức 76,1% trước đó. Điều này cho thấy điều kiện vận hành trong lĩnh vực công nghiệp vẫn ổn định, khi các doanh nghiệp vẫn hoạt động dưới mức công suất tối đa, qua đó giúp hạn chế áp lực lạm phát đến từ các ràng buộc về nguồn cung.

Trên cơ sở so với cùng kỳ năm trước, sản lượng công nghiệp tăng 1,7%, cho thấy khu vực này vẫn đang mở rộng trong dài hạn, dù với tốc độ tương đối khiêm tốn.

Nguồn: xStation5