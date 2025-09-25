CẬP NHẬT MỚI: SNB giữ nguyên lãi suất ở mức 0% 📌

14:30, Thụy Sĩ - Quyết định lãi suất của SNB (Quý 3) cho tháng 12:
thực tế 0,00%; dự báo 0,00%; trước đó 0,00%;
SNB giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 0% (tiền gửi không kỳ hạn được trả theo lãi suất chính sách đến một ngưỡng nhất định, với mức chiết khấu 0,25 điểm phần trăm trở lên) và vẫn sẵn sàng can thiệp vào tỷ giá hối đoái. Lạm phát đã tăng lên 0,2% nhưng áp lực nhìn chung không thay đổi; dự báo vẫn nằm trong phạm vi ổn định giá cả với mức trung bình là 0,2% (năm 2025), 0,5% (năm 2026) và 0,7% (năm 2027), giả định lãi suất là 0%. Tăng trưởng toàn cầu đã chậm lại trong bối cảnh thuế quan và bất ổn của Hoa Kỳ, và tăng trưởng quý 2 của Thụy Sĩ đã chậm lại sau quý 1 mạnh mẽ, với tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ. Thuế quan đang gây áp lực lên xuất khẩu và đầu tư—đặc biệt là máy móc và sản xuất đồng hồ—do đó SNB vẫn dự báo tăng trưởng GDP 1–1,5% vào năm 2025 và chỉ dưới 1% vào năm 2026, với những rủi ro tập trung vào chính sách thương mại của Hoa Kỳ và các điều kiện toàn cầu.
