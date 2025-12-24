CẬP NHẬT MỚI: Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ thấp hơn dự kiến!🚨

14:30 - Mỹ (hàng tuần): Đơn xin trợ cấp thất nghiệp

Đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu: 214 nghìn (Dự báo: 222 nghìn; Kỳ trước: 224 nghìn)

Đơn xin trợ cấp thất nghiệp tiếp diễn: 1.923 nghìn (Kỳ trước: 1.897 nghìn)

Trung bình 4 tuần: 216,75 nghìn (Kỳ trước: 217,5 nghìn)

Dữ liệu thất nghiệp từ Mỹ cho kết quả tốt hơn kỳ vọng, khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm từ 224 nghìn xuống 214 nghìn. Trung bình 4 tuần cũng ghi nhận mức giảm nhẹ.

Tuy nhiên, số lượng đơn xin trợ cấp tiếp diễn tăng đáng kể, vượt mốc 1,92 triệu, mức cao nhất kể từ năm 2021.

Xem xét kỹ hơn báo cáo của BLS, có thể thấy rằng mặc dù số đơn xin trợ cấp hàng tuần đang giảm, nhưng số người thất nghiệp đang nhận trợ cấp lại gia tăng.

Đây là một trong những lý do khiến người ta nghi ngờ rằng chất lượng dữ liệu của BLS đang suy giảm do thiếu hụt dữ liệu và phương pháp thống kê chưa tối ưu, điều này có thể khiến thị trường trong tương lai phản ứng mạnh hơn với các số liệu từ khu vực tư nhân về thị trường lao động.

Phản ứng của thị trường đối với các dữ liệu này nhìn chung vẫn khá hạn chế.

Biểu đồ cặp tiền EURUSD (khung thời gian M1)

Nguồn: xStation5