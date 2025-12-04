DE40: DAX tăng gần 1% trong bối cảnh cổ phiếu ô tô tăng vọt sau báo cáo của BofA 🔎

DAX ghi nhận mức tăng vững chắc trong phiên thứ Năm, trước khi công bố dữ liệu bán lẻ của Eurozone và số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ. Đà tăng hôm nay trên thị trường Đức được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu ô tô - từ Volkswagen và BMW đến Mercedes và Porsche AG. Ngành này được hỗ trợ bởi khuyến nghị “mua” từ Bank of America dành cho Porsche SE, cùng với triển vọng lạc quan rộng hơn cho các công ty ô tô châu Âu, vốn đang được xem là có định giá hấp dẫn sau khi thị trường từng kỳ vọng “sự gián đoạn hoàn toàn” do các tiêu chuẩn khí thải mới.

Các thông tin nổi bật từ giới phân tích:

Bank of America loại Infineon khỏi danh sách “Europe 1”; tập đoàn bán dẫn Hà Lan ASML quay lại danh sách này.

Deutsche Bank hạ bậc Siemens Healthineers xuống “giữ” với giá mục tiêu 46 EUR/cổ phiếu.

Goldman Sachs nâng xếp hạng Commerzbank lên “trung lập” với mục tiêu 35,5 EUR, đồng thời hạ Grand City Properties xuống “trung lập” với mục tiêu 11,5 EUR.

Hợp đồng tương lai DAX (DE40) đang giao dịch trong vùng giữa đường trung bình 200 ngày (đỏ) và 50 ngày (cam). Những phiên gần đây ghi nhận đà tăng được củng cố nhờ nhịp hồi phục của Phố Wall, nơi cổ phiếu Salesforce (CRM.US) tăng trước giờ mở cửa sau báo cáo lợi nhuận tích cực.

Ngân hàng Bank of America ủng hộ các hãng xe châu Âu

Các nhà phân tích của Bank of America đưa ra quan điểm tích cực về triển vọng tăng trưởng của các nhà sản xuất ô tô châu Âu và xếp hạng "mua" đối với Porsche SE. Họ nhấn mạnh rằng các yếu tố hỗ trợ gồm chính sách quy định thuận lợi, hướng tiếp cận nới lỏng hơn về tiêu chuẩn khí thải trong tương lai và việc hoãn lệnh cấm động cơ đốt trong - vốn được kỳ vọng áp dụng vào năm 2040 - sang một thời điểm xa hơn.

Theo các nhà phân tích, những doanh nghiệp hưởng lợi gồm Ferrari, Aumovio và Continental. Họ cho rằng Porsche SE đặc biệt đáng chú ý vì doanh nghiệp mang lại cơ hội tiếp cận cả cổ phiếu Volkswagen và Porsche AG với mức chiết khấu lớn. Ngân hàng cũng nâng hạng Mercedes lên "trung lập", cho rằng giai đoạn khó khăn nhất của công ty có thể đã qua, và nâng xếp hạng của Renault từ "trung lập" lên "mua", với nhận định doanh nghiệp vẫn đang bị định giá thấp đáng kể.

Rheinmetall nỗ lực phục hồi

Một trong những chủ đề lớn trên thị trường chứng khoán Đức là đà giảm mạnh của cổ phiếu Rheinmetall, vốn -dù đã phục hồi nhẹ trong vài ngày gần đây - vẫn thấp hơn 25% so với đỉnh. Phái đoàn Mỹ trở về từ Điện Kremlin mà không đạt tiến triển rõ ràng, nhưng hôm nay (thứ Năm), ông Trump dự kiến gặp trưởng đoàn đàm phán của Ukraine, Rustem Umerov. Moscow tuyên bố rằng nói Putin đã bác bỏ đề xuất Mỹ - Ukraine là không chính xác.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 của Rheinmetall:

Doanh thu: 7.5 tỷ EUR, tăng 20% YoY

Doanh thu mảng quốc phòng: +28%, nhờ hệ thống xe quân sự và đạn dược

Lợi nhuận hoạt động: 835 triệu EUR, tăng 18% so với 705 triệu EUR

Biên lợi nhuận hoạt động: 11.1% toàn tập đoàn; 13.6% tại mảng quốc phòng

Tồn đọng đơn hàng: 64 tỷ EUR (tăng từ 52 tỷ EUR năm trước)

Đơn hàng mới: 18 tỷ EUR, giảm do trì hoãn ngân sách Đức và hoãn đặt hàng

Dòng tiền tự do: khoảng 813 triệu EUR, chịu ảnh hưởng bởi CAPEX cao, tăng hàng tồn và chậm trễ từ phía Đức

Ban lãnh đạo tái khẳng định dự báo cho 2025, kỳ vọng tăng trưởng doanh thu 25–30% (so với 9.75 tỷ EUR năm 2024) và biên lợi nhuận hoạt động khoảng 15.5% (so với 15.2% năm 2024).

Biểu đồ cổ phiếu Rheinmetall (khung thời gian D1)

Cổ phiếu công ty đang giao dịch dưới hai đường EMA quan trọng - EMA50 và EMA200, cho thấy áp lực giảm vẫn còn hiện hữu trong trung hạn.

Biểu đồ cổ phiếu Siemens Healthineers (SHL.DE)

