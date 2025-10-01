CẬP NHẬT MỚI: SPA35 giảm 0,6% khi PMI chạm mức thấp nhất trong 4 tháng 📉

14:15, Tây Ban Nha - Dữ liệu PMI tháng 9: Chỉ số PMI sản xuất của HCOB Tây Ban Nha: thực tế 51,5; dự báo 53,8; trước đó là 54,3; Bắt đầu giao dịch ngay hoặc thử giao dịch demo Tạo tài khoản Khám phá nền tảng Tải ứng dụng điện thoại Tải ứng dụng điện thoại Ngành sản xuất của Tây Ban Nha tăng trưởng với tốc độ chậm nhất kể từ tháng 6, khi cả sản lượng và đơn đặt hàng mới đều mất đà sau sự phục hồi mạnh mẽ của tháng 8. Đơn đặt hàng xuất khẩu giảm và việc làm ghi nhận mức giảm đầu tiên kể từ tháng 2. Chỉ số SPA35 giảm mạnh từ mức cao kỷ lục sau khi phát hành, tìm thấy hỗ trợ tại đường trung bình động hàm mũ 30 giờ (EMA30, màu tím nhạt). Nguồn: xStation5

