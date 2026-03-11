🚨Mong đợi gì từ dữ liệu CPI tháng 2 của Mỹ?

Hãy tạm rời khỏi chủ đề xung đột leo thang tại Trung Đông và chuyển sự chú ý trở lại các dữ liệu kinh tế vĩ mô. Chủ đề chính của phiên giao dịch hôm nay sẽ là dữ liệu lạm phát CPI của Mỹ, dự kiến được công bố lúc 19:30.

Điều gì được kỳ vọng từ dữ liệu?

Đồng thuận của các nhà phân tích - dao động quanh mức công bố gần nhất - cho thấy mức độ bất định khá cao về động lực giá cả tại Mỹ, nền kinh tế vẫn chịu những tác động thống kê từ giai đoạn đóng cửa. Nguồn: XTB Research, dữ liệu Macrobond.

Các nhà phân tích được Bloomberg khảo sát cho biết rủi ro áp lực giá trong nền kinh tế Mỹ đã tăng trở lại, với khả năng chỉ số lạm phát theo năm đạt khoảng 2,5%. Cần lưu ý rằng các ước tính này chưa bao gồm tác động từ việc giá năng lượng tăng do các hoạt động quân sự tại Persian Gulf.

Phân tích chi tiết các kỳ vọng của nhà phân tích đối với báo cáo CPI hôm nay. Nguồn: Bloomberg Financial.

Dữ liệu gần đây cho thấy điều gì?

Kết quả CPI gần đây tại Mỹ ở mức thấp bất thường, khiến nhà đầu tư phần nào chủ quan trước khi chỉ số PCE cơ bản tăng trở lại lên mức mang tính biểu tượng 3% (dữ liệu tháng 12). Điều này cho thấy áp lực giá vẫn mạnh trong các khoản chi tiêu thiết yếu, đặc biệt là chi phí y tế. Do PCE là thước đo lạm phát cuối cùng được công bố trong chu kỳ dữ liệu của Mỹ và thường dễ dự báo hơn, việc dữ liệu tháng 12 cao hơn kỳ vọng đã làm gia tăng lo ngại rằng lạm phát có thể tăng trở lại, thậm chí trước khi rủi ro từ giá năng lượng xuất hiện.

Nguồn: XTB Research, Macrobond data

Sự không chắc chắn xung quanh số liệu sắp tới cũng đến từ động lực lạm phát trong tháng trước. Sự giảm giá của các hàng hóa năng lượng là yếu tố chính khiến CPI thấp hơn kỳ vọng, vì vậy ngay cả khi dữ liệu trước chiến tranh tiếp tục xu hướng này, thị trường có thể coi đó chỉ là sự giảm áp lực tạm thời, trước khi giá cả bật tăng trở lại trong các tháng tới. Lạm phát chi phí thuê nhà (Shelter) dự kiến tiếp tục xu hướng giảm, tuy nhiên mức giảm có thể bị hạn chế bởi chi phí y tế tăng và giá hàng hóa chịu ảnh hưởng từ việc giá nhôm tăng.

Trong những tháng gần đây, sự giảm giá của năng lượng và xe đã qua sử dụng là nguồn chính giúp giảm áp lực giá tại Mỹ. Nguồn: XTB Research, Macrobond.

Biểu đồ EURUSD (khung D1)

Tỷ giá EUR/USD hôm nay đã giảm trở lại dưới ngưỡng hỗ trợ quan trọng 1.16, bất chấp việc thị trường hoán đổi (swap market) đang định giá nhanh khả năng tăng lãi suất tại Khu vực đồng euro. Nếu lạm phát tại Mỹ cao hơn kỳ vọng, điều này có thể dập tắt hy vọng phục hồi trên 1.162 và đẩy tỷ giá xuống dưới 1.158. Ngược lại, một kết quả trung tính có thể ủng hộ giai đoạn tích lũy trong vùng giá này, trong bối cảnh thị trường vẫn chưa chắc chắn về dữ liệu tiếp theo.

Nguồn: xStation5

Biểu đồ USDJPY (khung D1)

Cặp tiền USD/JPY tiếp tục xu hướng tăng trước khi dữ liệu lạm phát Mỹ được công bố, đồng thời bảo vệ vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng, được đánh dấu bởi đường dưới của kênh tăng bắt đầu từ cuối tháng 2 và đường EMA 50 ngày. Nếu lạm phát tại Mỹ tăng mạnh, cặp tiền này có thể tiếp tục tăng lên vùng khoảng 159,37 yên, nơi đang là mức đỉnh của năm nay. Ngược lại, nếu giá giảm, USDJPY có thể quay trở lại kiểm tra các vùng hỗ trợ kỹ thuật nói trên.

Nguồn: xStation5