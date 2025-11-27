CẬP NHẬT MỚI: Tâm lý khu vực đồng Euro: Người tiêu dùng thận trọng, dịch vụ lạc quan

16:00, Khu vực Eurozone: Cung tiền M3 (y/y) tháng 10: thực tế 2,8% (dự báo 2,8%; kỳ trước 2,8%)
17:00, Eurozone – Chỉ số Tâm lý Kinh tế tháng 11:
-
Chỉ số niềm tin doanh nghiệp: thực tế -0,66 (kỳ trước -0,47, đã điều chỉnh)
-
Chỉ số tâm lý kinh tế: thực tế 97 (dự báo 96,9; kỳ trước 96,8)
-
Chỉ số niềm tin người tiêu dùng: thực tế -14,2 (dự báo -14; kỳ trước -14,2)
-
Chỉ số tâm lý của nhà sản xuất: thực tế -9,3 (dự báo -8; kỳ trước -8,2)
-
Chỉ số tâm lý ngành dịch vụ: thực tế 5,7 (dự báo 4,4; kỳ trước 4)
Nguồn: xStatio5
