CẬP NHẬT MỚI: Thị trường lao động Mỹ hạ nhiệt trong khi niềm tin người tiêu dùng vượt dự báo

US JOLTS – Số lượng việc làm mở (tháng 2): 6,882 triệu (ước 6,890 triệu; tháng trước 6,946 triệu)

Tỷ lệ việc làm mở: 4,2% (tháng trước 4,2%; trước đó 4,4%)

Số người nghỉ việc (Quits): 2,974 triệu (tháng trước 3,137 triệu; trước đó 3,131 triệu)

Tỷ lệ nghỉ việc: 1,9% (trước đó 2,0%)

Số người bị sa thải (Layoffs): 1,721 triệu (tháng trước 1,631 triệu; trước đó 1,660 triệu)

Tỷ lệ sa thải: 1,1% (trước đó 1,0%)

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ (CB Consumer Confidence – tháng 3): 91,8 (ước 87,9; tháng trước 91,2)

Dữ liệu Mỹ hôm thứ Ba đưa ra những tín hiệu trái chiều từ thị trường lao động và tâm lý tiêu dùng. Thị trường lao động: Số lượng việc làm mở (JOLTS) trong tháng 2 đạt 6,882 triệu, chỉ thấp hơn một chút so với dự báo 6,890 triệu và giảm đáng kể so với con số điều chỉnh của tháng 1 là 7,24 triệu - cho thấy nhu cầu lao động đang hạ nhiệt dần. Niềm tin người tiêu dùng: Chỉ số Conference Board Consumer Confidence tháng 3 bất ngờ cao hơn dự báo, ghi nhận 91,8 so với dự đoán 87,9 và mức 91,0 của tháng trước. Dữ liệu JOLTS củng cố xu hướng bình thường hóa của thị trường lao động sau giai đoạn quá nóng hậu đại dịch, dù số lượng việc làm mở vẫn ở mức cao lịch sử. Thị trường đang theo sát những con số này, đặc biệt trong bối cảnh cuộc họp Fed sắp tới và căng thẳng địa chính trị xung quanh Eo biển Hormuz, vốn có thể ảnh hưởng mạnh đến giá năng lượng và tâm lý rủi ro toàn cầu.