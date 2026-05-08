CẬP NHẬT MỚI: Thị trường lao động Mỹ mạnh hơn kỳ vọng, trong khi áp lực tiền lương hạ nhiệt🚨

Mỹ: Báo cáo NFP

Non-Farm Payrolls (NFP): thực tế 115K (dự báo: 62K; trước đó: 178K)

Việc làm khu vực tư nhân: thực tế 123K (dự báo: 74K; trước đó: 186K)

Tỷ lệ thất nghiệp: thực tế 4.3% (dự báo: 4.3%; trước đó: 4.3%)

Tiền lương (m/m): thực tế 0.2% (dự báo: 0.3%; trước đó: 0.2%)

Tiền lương (y/y): thực tế 3.6% (dự báo: 3.8%; trước đó: 3.5%)

Vì sao dữ liệu này quan trọng?

Báo cáo NFP (Non-Farm Payrolls) đo lường số lượng việc làm mới được tạo ra trong nền kinh tế Mỹ ngoài lĩnh vực nông nghiệp, bao phủ phần lớn hoạt động kinh tế và được xem là một trong những chỉ báo quan trọng nhất về sức khỏe của thị trường lao động. Việc làm tăng cho thấy nền kinh tế mạnh, trong khi tăng trưởng việc làm yếu hơn có thể báo hiệu nền kinh tế đang chậm lại.

Báo cáo này cũng ảnh hưởng trực tiếp tới quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), bởi một thị trường lao động mạnh có thể làm gia tăng áp lực lạm phát, trong khi dữ liệu yếu hơn có thể tạo thêm dư địa cho Fed nới lỏng chính sách tiền tệ.

Ngoài ra, số liệu NFP còn tác động tới các thị trường tài chính như: Đồng USD, Trái phiếu, Thị trường chứng khoán… khi các tài sản này phản ứng mạnh với kết quả vượt hoặc thấp hơn kỳ vọng.

Nói ngắn gọn, báo cáo này hoạt động như một “nhiệt kế của nền kinh tế”, giúp nhà đầu tư và các nhà hoạch định chính sách đánh giá sức mạnh cũng như xu hướng tăng trưởng kinh tế.

Báo cáo thị trường lao động Mỹ (Tháng 4)

Dữ liệu thị trường lao động Mỹ hôm nay mang tính trái chiều, tuy nhiên bức tranh tổng thể vẫn tương đối tích cực. Điểm bất ngờ lớn nhất đến từ Non-Farm Payrolls (NFP), khi số lượng việc làm tăng 115K so với kỳ vọng chỉ 62K. Điều này cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn tiếp tục tạo thêm việc làm bất chấp mặt bằng lãi suất cao. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn mức 185K của tháng trước, cho thấy nền kinh tế đang dần hạ nhiệt.

Việc làm khu vực tư nhân cũng vượt kỳ vọng khi đạt 123K so với dự báo 74K. Điều này cho thấy các doanh nghiệp vẫn duy trì nhu cầu tuyển dụng lao động, dù tốc độ tăng việc làm đang chậm lại rõ rệt so với các tháng trước.

Tỷ lệ thất nghiệp giữ nguyên ở mức 4.3%, đúng như kỳ vọng thị trường. Tỷ lệ thất nghiệp ổn định cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn tương đối bền vững và chưa xuất hiện dấu hiệu suy yếu mạnh của nền kinh tế.

Tăng trưởng tiền lương theo tháng đạt 0.2%, thấp hơn nhẹ so với kỳ vọng 0.3%. Điều này có thể cho thấy áp lực tiền lương đang giảm bớt và được xem là tín hiệu tích cực đối với Fed trong cuộc chiến chống lạm phát. Trên cơ sở hàng năm, tiền lương tăng 3.6%, cao hơn mức 3.4% trước đó nhưng vẫn thấp hơn dự báo 3.8%.

Số giờ làm việc trung bình hàng tuần cũng bất ngờ tăng nhẹ lên 34.3 giờ so với kỳ vọng 34.2 giờ. Thời gian làm việc dài hơn thường phản ánh nhu cầu lao động vẫn ổn định và hoạt động kinh tế còn khá tích cực.

Nguồn: xStation5