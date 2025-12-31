CẬP NHẬT MỚI: Tín hiệu trái chiều từ Mỹ, Giá dầu thô giảm, xăng và nhiên liệu chưng cất tăng.

Thay đổi hàng tuần trong tồn kho nhiên liệu (Mỹ):

Tồn kho dầu thô: giảm 1,93 triệu thùng (dự báo: −0,9 triệu; trước đó: +0,4 triệu)

Tồn kho xăng: tăng 5,84 triệu thùng (dự báo: +1,9 triệu; trước đó: +2,86 triệu)

Tồn kho sản phẩm chưng cất (distillates): tăng 4,98 triệu thùng (dự báo: +2,2 triệu; trước đó: +0,2 triệu)

Tại sao dữ liệu này quan trọng?

Các số liệu tồn kho nhiên liệu hàng tuần ở Mỹ phản ánh tình trạng cung – cầu thực tế trên thị trường dầu và xăng của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Dầu thô: thay đổi trực tiếp tác động đến giá dầu; giảm tồn kho thường cho thấy cầu mạnh hoặc nguồn cung thắt chặt, hỗ trợ giá cao hơn. Xăng: giúp đánh giá nhu cầu tiêu dùng, đặc biệt trong các mùa cao điểm đi lại. Sản phẩm chưng cất: phản ánh sức khỏe của ngành công nghiệp, vận tải, và nền kinh tế nói chung. Dữ liệu này thường tạo biến động ngắn hạn trên thị trường dầu, tác động đến cổ phiếu năng lượng và tâm lý nhà đầu tư.

Số liệu

Dữ liệu vừa công bố cho thấy sự phân hóa rõ rệt trong tồn kho nhiên liệu của Mỹ: Tồn kho dầu thô giảm 1,93 triệu thùng, mạnh hơn nhiều so với dự báo (−0,9 triệu) và trái ngược với mức tăng 0,4 triệu thùng trước đó. Điều này có thể chỉ ra nhu cầu dầu mạnh hơn hoặc nguồn cung hạn chế. Tồn kho xăng tăng 5,84 triệu thùng, vượt xa dự báo (1,9 triệu) và mức 2,86 triệu thùng trước đó, cho thấy nguồn cầu tiêu dùng xăng hiện tại yếu. Tồn kho sản phẩm chưng cất (distillates) tăng 4,98 triệu thùng, cũng vượt kỳ vọng (2,2 triệu) và mức 0,2 triệu trước đó, phản ánh cầu từ công nghiệp và vận tải đang chậm lại. Dữ liệu đưa ra tín hiệu trái chiều cho thị trường dầu: sự giảm tồn kho dầu thô hỗ trợ giá, nhưng tăng mạnh ở xăng và sản phẩm chưng cất lại tạo áp lực giảm giá cho thị trường các sản phẩm tinh chế.

Nguồn: xStation5