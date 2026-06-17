CẬP NHẬT MỚI: Tồn kho dầu giảm mạnh, giá dầu Brent quay trở lại trên mốc 80 USD

21:30 - EIA công bố thay đổi tồn kho dầu của Mỹ:

Tồn kho dầu thô: -8,26 triệu thùng (Dự báo: -3 triệu; Kỳ trước: -7,23 triệu)

Tồn kho xăng: -0,91 triệu thùng (Dự báo: -1,4 triệu; Kỳ trước: +0,19 triệu)

Tồn kho sản phẩm chưng cất (Distillates): +0,95 triệu thùng (Dự báo: -0,2 triệu; Kỳ trước: -0,2 triệu)

Dữ liệu mới công bố mang lại động lực tăng giá ngắn hạn cho thị trường dầu mỏ. Tín hiệu quan trọng nhất là sự kết hợp giữa lượng dầu thô nhập khẩu giảm mạnh và công suất hoạt động của các nhà máy lọc dầu ở mức rất cao, khiến tồn kho dầu thương mại sụt giảm đáng kể.

Lượng dự trữ dầu của Mỹ đang trở nên ngày càng eo hẹp, trong bối cảnh thị trường đã gần như phản ánh toàn bộ các kịch bản tích cực nhất liên quan đến căng thẳng giữa Iran và Mỹ.

Đợt sụt giảm mạnh của tồn kho dầu chủ yếu đến từ hai yếu tố:

Nhập khẩu dầu thô giảm 754.000 thùng/ngày.

Hoạt động lọc dầu duy trì ở mức rất cao, với lượng dầu đưa vào chế biến đạt 17,2 triệu thùng/ngày, trong khi công suất sử dụng của các nhà máy lọc dầu đạt 96,7%.

Tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ (không bao gồm Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược - SPR) giảm 8,3 triệu thùng, xuống còn 418,2 triệu thùng, thấp hơn khoảng 6% so với mức trung bình của 5 năm gần đây.

Tồn kho xăng giảm 0,9 triệu thùng, đồng thời cũng thấp hơn khoảng 6% so với mức trung bình 5 năm.

Tồn kho sản phẩm chưng cất tăng 1,0 triệu thùng, nhưng vẫn thấp hơn tới 13% so với mức trung bình 5 năm.

Tổng lượng tồn kho dầu, bao gồm cả SPR, giảm 17,2 triệu thùng, trong đó riêng Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) giảm 8,9 triệu thùng. Mặc dù mức giảm rất lớn, nhưng phần lớn không phản ánh diễn biến cung - cầu thực tế của thị trường.

Mức sụt giảm của tồn kho dầu thương mại tập trung chủ yếu tại hai khu vực quan trọng:

Bờ Vịnh (Gulf Coast): giảm khoảng 4,8 triệu thùng.

Vùng Trung Tây (Midwest): giảm khoảng 4,5 triệu thùng.

Bên cạnh đó, EIA cũng xây dựng kịch bản cơ sở với giả định eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn trong ngắn hạn, khiến hoạt động vận chuyển dầu bằng tàu chở dầu chỉ có thể phục hồi dần từ quý III/2026. Quá trình bình thường hóa hoàn toàn sản lượng và dòng chảy dầu mỏ toàn cầu có thể phải kéo dài đến năm 2027. Cơ quan này cũng dự báo lượng tồn kho dầu toàn cầu sẽ giảm rất mạnh trong quý II và quý III năm 2026, đồng thời tồn kho dầu của các quốc gia thuộc OECD có thể giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2003.

OIL (D1)

Chỉ số RSI của các hợp đồng dầu hiện đang ở vùng quá mua cực độ (quanh mức 30). Giá đã bật tăng từ mức Fibonacci 78,6% và có thể sẽ cố gắng quay trở lại trên đường EMA 200. Nếu phe bán chuyển sang trạng thái tích lũy quanh các mức này, mục tiêu tiếp theo có thể là vùng giá 87 USD. Nguồn: xStation5.