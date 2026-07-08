CẬP NHẬT MỚI: Tồn kho dầu Mỹ tăng, nhưng dầu Brent đã tiến sát mốc 80 USD

Những thay đổi chính về tồn kho (theo tuần)

Tồn kho dầu thô: +3,00 triệu thùng (thị trường kỳ vọng giảm khoảng 1,1 đến 1,6 triệu thùng).

Tồn kho sản phẩm chưng cất (distillate): -4,98 triệu thùng (kỳ vọng tăng +1,05 triệu thùng).

Tồn kho xăng: -1,90 triệu thùng (kỳ vọng giảm -1,5 triệu thùng).

Tồn kho tại Cushing: -0,052 triệu thùng (giảm nhẹ).

Mức sử dụng công suất lọc dầu: -0,8 điểm phần trăm (kỳ vọng chỉ giảm -0,2 điểm phần trăm).

Nhập khẩu dầu: +350 nghìn thùng/ngày (bpd).

Sản lượng dầu nội địa: +50 nghìn thùng/ngày (bpd).

Bình luận thị trường

Báo cáo mới nhất của EIA mang đến một bộ dữ liệu khá trái chiều nhưng nhìn chung tương đối cân bằng. Một mặt, thị trường bất ngờ trước tồn kho dầu thô, khi tăng tới 3 triệu thùng thay vì giảm như kỳ vọng. Đây là lần đầu tiên tồn kho dầu tăng trở lại kể từ nửa cuối tháng 4. Nguyên nhân đến từ việc nhập khẩu dầu tăng rõ rệt (+350 nghìn bpd) cùng với việc các nhà máy lọc dầu giảm nhẹ hoạt động chế biến, khi mức sử dụng công suất lọc dầu giảm mạnh hơn dự báo (0,8 điểm phần trăm).

Mặt khác, chính sự sụt giảm trong hoạt động lọc dầu, kết hợp với nhu cầu vẫn duy trì ổn định, đã khiến tồn kho nhiên liệu thành phẩm giảm rất mạnh. Tồn kho sản phẩm chưng cất giảm gần 5 triệu thùng (trong khi thị trường kỳ vọng tăng!) và tồn kho xăng cũng giảm nhiều hơn dự báo. Điều này tạo tác động tích cực mạnh đối với giá các sản phẩm dầu mỏ và gần như triệt tiêu tín hiệu "tiêu cực" từ việc tồn kho dầu thô tăng.

Bất chấp những biến động đáng chú ý trong dữ liệu tồn kho tại Mỹ, phản ứng của giá dầu (Brent hiện quanh 79,50 USD/thùng) cho thấy bối cảnh lớn hơn vẫn đang chi phối thị trường. Phản ứng trước các báo cáo tồn kho hàng tuần của EIA hiện có thể sẽ khá hạn chế hoặc chỉ mang tính ngắn hạn, bởi phần lớn diễn biến giá dầu lúc này phụ thuộc vào tình hình địa chính trị tại Trung Đông. Căng thẳng trong khu vực, nguy cơ xung đột leo thang và khả năng gián đoạn nguồn cung hiện là những yếu tố quyết định xu hướng chính của giá dầu toàn cầu, khiến các dữ liệu cơ bản từ Mỹ tạm thời bị đẩy xuống hàng thứ yếu.

Sau giai đoạn bất ổn trước đó, Donald Trump một lần nữa tuyên bố sẵn sàng tiến hành tấn công Iran, qua đó tiếp tục thúc đẩy giá dầu tăng lên sát 80 USD/thùng.



