CẬP NHẬT MỚI: Tồn kho dầu thô tăng bất ngờ trong khi sản phẩm lọc dầu giảm mạnh

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) vừa công bố báo cáo tồn kho dầu hàng tuần, mang đến một tín hiệu tổng thể nghiêng về hướng tiêu cực đối với giá dầu thô. Tồn kho dầu thô thương mại tăng 1.925 nghìn thùng, trái ngược hoàn toàn với kỳ vọng thị trường là giảm 1.200 nghìn thùng. Đây là một sai lệch đáng kể so với dữ liệu API công bố hôm qua, vốn cho thấy mức rút kho lớn tới 4,4 triệu thùng.

Các số liệu chính:

Dầu thô (Crude Oil): +1.925K thùng (Dự báo: -1.200K)

Xăng (Gasoline): -4.570K thùng (Dự báo: -1.494K)

Dầu chưng cất (Distillates): -3.427K thùng (Dự báo: -2.458K)

Mặc dù số liệu dầu thô gây bất ngờ theo hướng tiêu cực, tổng tồn kho vẫn chỉ nhỉnh hơn nhẹ so với mức trung bình theo mùa 5 năm. Cũng cần lưu ý rằng Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) vẫn tiếp tục xả dầu từ kho dự trữ chiến lược (SPR) nhằm ổn định thị trường, tuy nhiên tốc độ hiện tại đã chậm hơn đáng kể so với các biện pháp can thiệp mạnh mẽ năm 2022.

Áp lực giảm giá từ dữ liệu dầu thô đã được phần nào bù đắp bởi số liệu rất tích cực ở nhóm sản phẩm lọc dầu. Mức rút kho lớn hơn dự báo ở cả xăng và dầu chưng cất cho thấy nhu cầu cơ bản tại Mỹ vẫn duy trì ổn định, bất chấp giá cao và căng thẳng địa chính trị.

Giá dầu WTI chỉ biến động nhẹ sau khi dữ liệu được công bố. Giá hiện đang gần mức cao trong ngày, dao động ngay dưới 92 USD/thùng. Mức kháng cự quan trọng của thị trường nằm quanh 94 USD/thùng, trùng với vùng thoái lui Fibonacci 38,2%.

Ngoài dữ liệu tồn kho, thị trường cũng đang phản ứng với các tin tức địa chính trị mới. Tổng thống Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán ngoại giao với Iran có thể được nối lại sớm nhất vào thứ Sáu tuần này. Kỳ vọng về một bước đột phá ngoại giao đang khiến nhà giao dịch giảm bớt “phần bù rủi ro địa chính trị”, dù lệnh phong tỏa hải quân tại các cảng Iran vẫn đang tiếp diễn. Hiện tại, thị trường đang ở trạng thái cân bằng giữa nhu cầu nhiên liệu nội địa mạnh mẽ tại Mỹ và kỳ vọng về khả năng hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông.

Nguồn: xStation5