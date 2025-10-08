CẬP NHẬT MỚI: Tồn kho dầu thô tăng cao hơn dự kiến🔥

- Tồn kho dầu thô tại Mỹ tăng 3,72 triệu thùng, xác nhận tình trạng dư thừa trên thị trường mặc dù nhu cầu từ các nhà máy lọc dầu mạnh hơn dự kiến.
- Tồn kho xăng và các sản phẩm chưng cất giảm mạnh hơn dự kiến, cho thấy công suất lọc dầu hạn chế và nguồn cầu từ người tiêu dùng cuối vẫn bền vững.
- Mức giảm tồn kho xăng lớn nhất xảy ra tại khu vực PADD 3 (Bờ Vịnh), gợi ý xuất khẩu nhiên liệu tăng, trong khi tồn kho tại PADD 1 (Bờ Đông) tăng do các dự trữ địa phương được tái lập.
- Phản ứng của thị trường đối với dầu mang sắc thái giảm giá vừa phải, cho thấy nhà đầu tư còn đang thận trọng và không chắc chắn trước các tín hiệu cung-cầu pha trộn.
21:30 – Dữ liệu tồn kho dầu thô EIA:
Thay đổi tồn kho dầu thô theo DOE: +3,72 triệu thùng (Dự kiến: +2,3 triệu thùng; Trước đó: +1,79 triệu thùng)
Thay đổi tồn kho xăng: -1,6 triệu thùng (Dự kiến: -1,4 triệu thùng; Trước đó: +4,12 triệu thùng)
Thay đổi tồn kho các sản phẩm chưng cất: -2,02 triệu thùng (Dự kiến: -0,7 triệu thùng; Trước đó: +0,56 triệu thùng)
Thị trường dầu tiếp tục chứng kiến tình trạng dư thừa dầu thô, thể hiện qua mức tồn kho tăng tại Mỹ. Tuy nhiên, tồn kho xăng và các sản phẩm chưng cất lại giảm, cho thấy công suất lọc dầu hiện tại chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Nhu cầu xăng liên tục cao cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn trong trạng thái tốt, với mức tiêu thụ nhiên liệu mạnh. Ngược lại, giá xăng tăng có thể tạo áp lực lạm phát, đặc biệt liên quan đến chi phí vận tải và logistics. Về khu vực, mức giảm tồn kho xăng lớn nhất được ghi nhận tại PADD 3 (Bờ Vịnh), có thể phản ánh việc tăng xuất khẩu nhiên liệu từ trung tâm lọc dầu quan trọng này.
Trong khi đó, mức tồn kho tăng tại PADD 1 (Bờ Đông) cho thấy các đơn vị địa phương có thể đang tái lập dự trữ sau các đợt giảm trước đó và chuẩn bị cho khả năng tiêu thụ tăng trong vài tuần tới.
Phản ứng của thị trường trước dữ liệu mới là vừa phải nhưng vẫn mang sắc thái giảm giá. Sau khi báo cáo DOE được công bố, trên biểu đồ giá dầu xuất hiện nến giảm với bóng trên và bóng dưới dài, cho thấy mức độ bất định cao trong giới đầu tư. Ban đầu, thị trường cố gắng phản ánh việc giảm tồn kho sản phẩm hoàn thiện, nhưng tín hiệu dư thừa dầu thô chiếm ưu thế, dẫn đến điều chỉnh giá. Hình thái nến này thường phản ánh thiếu định hướng rõ ràng và sự lo lắng của nhà giao dịch, gợi ý rằng các nhà đầu tư đang chờ thêm dữ liệu vĩ mô hoặc hướng dẫn từ chính sách sản xuất của OPEC+ trước khi hành động quyết liệt hơn.
Nguồn: Xstation5
