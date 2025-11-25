Thị trường nổi bật: EURUSD (25.11.2025)

Cặp tiền EURUSD hiện đang giao dịch quanh mức 1,15375. Diễn biến hôm nay được định hình bởi sự kết hợp của các yếu tố cơ bản, trong đó dữ liệu yếu kém từ Đức đối lập với kỳ vọng ngày càng tăng của thị trường về việc Fed cắt giảm lãi suất. Sự chú ý của thị trường đang tập trung vào dữ liệu PPI của Mỹ sẽ công bố hôm nay, yếu tố có thể quyết định bước đi tiếp theo của cặp EUR/USD.

Nguồn: xStation5

Những yếu tố nào đang chi phối EUR/USD hôm nay?

GDP và tâm lý kinh doanh của Đức: Dữ liệu quý III mới nhất cho thấy GDP của Đức không tăng trưởng theo quý, phản ánh tình trạng gần như đình trệ của nền kinh tế. Thêm vào đó, chỉ số Ifo đo lường tâm lý kinh doanh của Đức cho kết quả yếu kém, thể hiện kỳ vọng xấu đi dù đánh giá về tình hình hiện tại có phần cải thiện nhẹ. Là nền kinh tế lớn nhất khu vực đồng euro, dữ liệu yếu và tâm lý suy giảm khiến đồng euro kém hấp dẫn hơn trong mắt thị trường. Động lực tăng trưởng chậm lại, cộng với việc gói kích thích tài khóa bị trì hoãn đến năm 2026, làm giảm kỳ vọng rằng ECB sẽ có thêm các biện pháp nới lỏng.

Kỳ vọng vào Fed và dữ liệu PPI của Mỹ: Thị trường ngày càng định giá cao khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 12, với xác suất ước tính khoảng 75–80%. Các quan chức Fed như John Williams và Christopher Waller nhấn mạnh rằng chính sách hiện tại vẫn đang “hơi mang tính thắt chặt”, và nền kinh tế Mỹ — đặc biệt là thị trường lao động — có thể cần thêm sự hỗ trợ. Ngoài ra, dữ liệu chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ công bố hôm nay sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố hoặc làm suy yếu kỳ vọng về chính sách của Fed. Triển vọng cắt giảm lãi suất làm suy yếu đồng USD, tạo lực đẩy lên cho EUR/USD ngay cả khi các yếu tố cơ bản của đồng euro vẫn yếu.

Tình hình tại Ukraine: Các cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga đang tạo ra tâm lý tích cực nhất định trên thị trường, dù tác động lên tỷ giá đồng euro hiện vẫn khá hạn chế. Tuy nhiên, sự lạc quan về địa chính trị có thể hỗ trợ đồng euro trong trung hạn.