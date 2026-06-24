CẬP NHẬT MỚI: Tồn kho dầu tiếp tục giảm, giá WTI lao xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3

Những điểm chính từ báo cáo tồn kho dầu:

Tồn kho dầu thô: -6,088 triệu thùng Đồng thuận: -4,461 triệu thùng Kỳ trước: -8,263 triệu thùng

Tồn kho xăng: +2,064 triệu thùng Đồng thuận: -0,578 triệu thùng

Tồn kho sản phẩm chưng cất: +3,064 triệu thùng Đồng thuận: -0,505 triệu thùng



Báo cáo API trước đó cho thấy mức giảm nhỏ hơn của tồn kho dầu thô (-765 nghìn thùng) và sự gia tăng của các sản phẩm dầu mỏ (xăng +1.238 nghìn thùng, sản phẩm chưng cất +1.447 nghìn thùng). Dữ liệu từ EIA xác nhận xu hướng này, nhưng với quy mô lớn hơn nhiều.

Tồn kho dầu hiện đã giảm xuống dưới mức thấp nhất trong vòng 5 năm. Quy mô sụt giảm trong những tuần gần đây là rất lớn, tuy nhiên khi eo biển Hormuz nhiều khả năng sẽ sớm được mở lại, tình hình được kỳ vọng sẽ dần trở về trạng thái bình thường. Nguồn: Bloomberg Finance LP, XTB

Tính mùa vụ và xu hướng dài hạn

Xu hướng giảm ổn định từ mùa xuân: Xét trên bức tranh tổng thể, kể từ tháng 4, tồn kho dầu thô tại Mỹ liên tục và rõ rệt giảm xuống. Đây là hiện tượng mang tính mùa vụ, liên quan đến quá trình chuẩn bị cho mùa du lịch hè (driving season), khi các nhà máy lọc dầu hoạt động gần như hết công suất.

Ít tác động đến giá: Điều đáng chú ý là sự sụt giảm mang tính chu kỳ của lượng dầu lưu kho tại Mỹ đã không tạo nhiều ảnh hưởng lên thị trường tài chính trong thời gian dài và cũng không chuyển hóa thành các đợt tăng giá dầu bền vững.

Bình luận: Điểm mấu chốt nằm ở các chi tiết

Thoạt nhìn, tiêu đề của báo cáo có vẻ rất "tích cực" đối với giá dầu. Rốt cuộc, tồn kho dầu thô đã giảm mạnh hơn kỳ vọng của thị trường (giảm hơn 6 triệu thùng). Tuy nhiên, phản ứng của nhà đầu tư nên được giữ ở mức thận trọng.

Vì sao báo cáo này thực chất lại không quá tích cực đối với giá dầu? Các nhà máy lọc dầu đang chế biến dầu thô với tốc độ rất cao (đó là lý do khiến tồn kho dầu thô giảm mạnh), đồng thời xuất khẩu cũng duy trì ở mức cao nhờ giá dầu vẫn tương đối hấp dẫn và việc thực hiện các hợp đồng đã ký trước đó. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là tồn kho nhiên liệu thành phẩm đang có diễn biến đáng quan tâm. Sau nhiều tuần liên tiếp sụt giảm, tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất đã tăng tổng cộng hơn 5 triệu thùng, trong khi thị trường lại kỳ vọng cả hai đều giảm.

Điều này cho thấy các sản phẩm cuối cùng đang tích tụ trong kho nhanh hơn tốc độ tiêu thụ của người dùng. Cấu trúc dữ liệu này phản ánh nhu cầu nội địa tại Mỹ đang suy yếu và về cơ bản đã trung hòa tác động tích cực từ mức giảm mạnh của tồn kho dầu thô.

Giá dầu WTI hiện đã giảm xuống dưới 70 USD/thùng và đang kiểm định vùng đáy được thiết lập trong phiên giao dịch đầu tiên sau khi xung đột tại Trung Đông bùng phát. Thị trường rõ ràng đã quay trở lại trạng thái định giá bình thường, dù tình hình trên thị trường dầu vật chất vẫn còn căng thẳng, đặc biệt khi hoạt động giải phóng dầu từ kho dự trữ chiến lược vẫn đang tiếp diễn. Nguồn: xStation5

Dự trữ dầu của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ những năm 1980 và hiện thấp hơn gần 100 triệu thùng so với thời điểm trước khi xung đột nổ ra. Nguồn: Bloomberg Finance LP, XTB