CẬP NHẬT MỚI: Tồn kho dầu tiếp tục tăng mạnh bất chấp gián đoạn tại Trung Đông

Báo cáo mới nhất từ EIA đưa ra tín hiệu tiêu cực đầy bất ngờ cho giá dầu, ngay cả khi căng thẳng địa chính trị vẫn đang ở mức cao.

Tồn kho dầu thô tăng ngoài dự kiến (+5.451K): Đây là tuần tăng mạnh thứ hai liên tiếp, một con số rất khó đối soát với tình trạng gián đoạn nguồn cung nghiêm trọng tại Trung Đông.

Dự trữ thành phẩm sụt giảm: Bất chấp sự dư thừa dầu thô, tồn kho xăng (-2.593K) và các sản phẩm chưng cất (-1.032K) tiếp tục giảm nhanh hơn dự kiến. Điều này cho thấy trong khi nguồn cung nguyên liệu thô tại Mỹ đang tăng, nhu cầu đối với các sản phẩm lọc dầu vẫn rất lớn.

Điểm xoay trục địa chính trị: Đà giảm giá phần lớn được thúc đẩy bởi những đồn đoán rằng ông Trump có thể thông báo hạ nhiệt căng thẳng hoặc thay đổi chính sách đối với Iran vào sáng nay (giờ Hà Nội).

Thị trường đang đứng trước ngã ba đường. Dữ liệu thực tế cho thấy thặng dư dầu thô tại Mỹ đang gia tăng, nhưng mọi ánh nhìn vẫn đổ dồn vào chiến sự. Nếu "phí rủi ro địa chính trị" bốc hơi do các chuyển dịch ngoại giao, tình trạng thặng dư hiện tại có thể đẩy nhanh quá trình điều chỉnh giá về mục tiêu 75-80 USD như cấu trúc kỳ hạn gợi ý.

Giá dầu thô không phản ứng quá mạnh trước dữ liệu từ báo cáo EIA, dù đà giảm trong vài phút trước đó đã tạm dừng. Giá hiện đang ở mức dưới 100 USD/thùng và các nhà đầu tư đang chờ đợi bài phát biểu của ông Trump vào sáng nay (theo giờ Mỹ là buổi tối) - sự kiện có thể kích hoạt những biến động lớn tiếp theo cho giá dầu.