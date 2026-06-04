Chỉ số US100 suy yếu nhưng vẫn giữ vững trên mốc 30.000 điểm? 📌

US100 khép lại phiên giao dịch ngày hôm qua với mức giảm nhẹ 0,3%, mặc dù chỉ số này vẫn chỉ còn cách mức đỉnh lịch sử khoảng 0,3%. Bức tranh tổng thể vẫn rất tích cực - US100 đã tăng 10,6% trong tháng qua, 21,1% kể từ đầu năm và hơn 42% so với cùng kỳ năm trước. Nhịp điều chỉnh trong một phiên vừa qua diễn ra sau một giai đoạn tăng trưởng rất mạnh.

Đồng thời, cấu trúc nội tại của thị trường cho thấy những tín hiệu trái chiều: chỉ 47% số cổ phiếu thành phần đóng cửa trong sắc xanh, trong khi áp lực bán xuất hiện rõ rệt ở nhóm công nghệ và phần mềm, cho thấy hoạt động chốt lời có chọn lọc ở một số cổ phiếu từng dẫn dắt đà tăng trước đó.

Tuy nhiên, lực cầu vẫn chưa hoàn toàn biến mất, khi các cổ phiếu như META, AMD, INTC, WDC và SNDK ghi nhận diễn biến tích cực. Bên cạnh đó, một phần của nhóm cổ phiếu phòng thủ và nhóm nguyên vật liệu cũng góp phần giúp chỉ số ổn định hơn.

Với mức P/E TTM là 36,3 lần, thị trường hiện vẫn rất nhạy cảm trước các yếu tố như: Kết quả kinh doanh gây thất vọng, Lợi suất trái phiếu tăng hoặc sự suy yếu của tâm lý nhà đầu tư.

Do đó, để duy trì đà tăng trong thời gian tới, thị trường nhiều khả năng sẽ cần những chất xúc tác mới thay vì chỉ dựa vào động lực hiện tại.