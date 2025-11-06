Đọc thêm
22:35 · 6 tháng 11, 2025

CẬP NHẬT MỚI: Tồn kho khí đốt EIA của Hoa Kỳ cao hơn một chút so với dự kiến📊

NATGAS
Hàng hoá
-
-

Biến động khí đốt tự nhiên EIA BCF: 33B (Dự báo 31B, trước đó là 74B)

Trong phản ứng đầu tiên đối với dữ liệu EIA về khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ, Henry Hub đã giảm vì dữ liệu cho thấy nhu cầu và lượng hàng tồn kho vẫn thấp mặc dù mùa sưởi ấm đã bắt đầu.

 

Nguồn: xStation5

7 tháng 11, 2025, 10:36

Venezuela, sự thay đổi quyền lực sẽ có ý nghĩa gì đối với giá dầu?
7 tháng 11, 2025, 10:06

Tin đầu ngày (07.11.2025): Phố Wall nới rộng mạch giảm🗽đồng USD điều chỉnh sau khi chạm cản quan trọng
7 tháng 11, 2025, 01:59

Giá cà phê giảm do lượng hàng xuất khẩu lớn từ Brazil sang châu Âu giảm bớt lo ngại về nguồn cung
7 tháng 11, 2025, 01:50

Giá ca cao giảm 3% do mùa màng ở Tây Phi có dấu hiệu cải thiện

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.

Tham gia cùng hơn 2,000,000 khách hàng của XTB Group trên toàn cầu

Bắt đầu giao dịch TẢI APP TẢI APP
Các công cụ tài chính do chúng tôi cung cấp, đặc biệt là CFD, có độ rủi ro cao. Cổ Phiếu Lẻ - Fractional Share (FS) là quyền ủy thác của XTB đối với một phần lẻ của các cổ phiếu và quỹ ETF. FS không phải là một công cụ tài chính riêng biệt, quyền lợi cổ đông đi kèm với FS cũng bị giới hạn.
Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn