CẬP NHẬT MỚI: Tồn kho khí đốt EIA của Hoa Kỳ cao hơn một chút so với dự kiến📊

Biến động khí đốt tự nhiên EIA BCF: 33B (Dự báo 31B, trước đó là 74B)
Trong phản ứng đầu tiên đối với dữ liệu EIA về khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ, Henry Hub đã giảm vì dữ liệu cho thấy nhu cầu và lượng hàng tồn kho vẫn thấp mặc dù mùa sưởi ấm đã bắt đầu.
Nguồn: xStation5
