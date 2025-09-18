CẬP NHẬT MỚI: Tồn kho khí đốt tự nhiên vượt quá mong đợi!🔥

-
Báo cáo tồn kho khí tự nhiên EIA: 90 tỷ cubic feet (Dự kiến: 80, Trước đó: 71)
Báo cáo tồn kho khí tự nhiên của EIA hôm nay cho thấy lượng bổ sung ròng 90 Bcf trong tuần kết thúc vừa qua. Con số này cao hơn so với kỳ vọng khoảng 80 Bcf và cũng vượt đáng kể so với mức bổ sung 71 Bcf của tuần trước, cho thấy mức tăng tồn kho lớn hơn dự đoán. Lượng bổ sung lớn này phản ánh thời tiết ôn hòa liên tục, hạn chế nhu cầu sử dụng cho cả làm mát lẫn sưởi ấm, kết hợp với sản lượng trong nước ổn định và nhập khẩu từ Canada mạnh, giúp nguồn cung dồi dào so với mức tiêu thụ.
Nguồn: US E.I.A
Phản ứng của thị trường nhiều khả năng sẽ tiêu cực đối với giá khí tự nhiên, vì lượng tồn kho bổ sung liên tục vượt dự báo cho thấy mức lưu trữ dồi dào trước mùa đông. Các nhà giao dịch sẽ tiếp tục tập trung vào dự báo thời tiết ngắn hạn, vì chỉ những đợt nắng nóng kéo dài hoặc các đợt lạnh sớm mới có thể bù đắp xu hướng tồn kho tiêu cực hiện tại.
Hợp đồng tương lai NATGAS giảm 2,8% sau khi báo cáo được công bố.
