CẬP NHẬT MỚI: Tồn kho xăng Mỹ giảm mạnh hơn dự báo, tồn kho dầu thô tăng

Thay đổi hàng tuần trong tồn kho dầu thô và nhiên liệu tại Mỹ (EIA)
Dầu thô: +2,3 triệu thùng (dự báo: -2,7 triệu thùng; trước đó: -6,23 triệu thùng)
Xăng: -2,5 triệu thùng (dự báo: -1,7 triệu thùng; trước đó: -6,08 triệu thùng)
Sản phẩm chưng cất: -1,20 triệu thùng (dự báo: -2,0 triệu thùng; trước đó: -4,49 triệu thùng)
Hợp đồng tương lai dầu WTI giảm nhẹ sau dữ liệu – phản ứng tích cực từ việc tồn kho xăng giảm sâu bị hạn chế bởi mức giảm của tồn kho sản phẩm chưng cất thấp hơn kỳ vọng và tồn kho dầu thô tăng mạnh (+2,3 triệu thùng so với kỳ vọng giảm -2,7 triệu thùng).
Nguồn: xStation5
Vì sao dữ liệu này quan trọng:
Các số liệu này rất quan trọng vì biến động hàng tuần của tồn kho dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ tại Mỹ phản ánh cán cân cung - cầu năng lượng hiện tại, từ đó tác động trực tiếp đến giá dầu và tâm lý nhà đầu tư.
Việc tồn kho dầu thô tăng có thể cho thấy nhu cầu yếu hơn hoặc nguồn cung mạnh hơn, gây áp lực giảm giá dầu. Ngược lại, tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất giảm cho thấy nhu cầu từ người tiêu dùng và ngành công nghiệp vẫn tương đối vững. Do dữ liệu được công bố hàng tuần, thị trường thường phản ứng nhanh, khiến báo cáo này trở thành yếu tố quan trọng đối với giao dịch ngắn hạn trên thị trường năng lượng.
Ngoài ra, dữ liệu tồn kho cũng ảnh hưởng đến kỳ vọng lạm phát, bởi dầu và các sản phẩm tinh chế là thành phần thiết yếu trong chi phí vận tải và sản xuất. Ở góc độ rộng hơn, xu hướng tiêu thụ nhiên liệu còn là chỉ báo cho sức khỏe của nền kinh tế Mỹ, khi nhu cầu nhiên liệu cao thường gắn liền với mức độ hoạt động kinh tế mạnh hơn.
